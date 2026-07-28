Народная программа: в Подмосковье кратно увеличилось производство ягод

Сезон ягод в Подмосковье в самом разгаре. По данным Минсельхоза, уже собрано 1700 тонн местной ягоды. Главная из культур — клубника: на ее долю приходится больше всего урожая — свыше 1400 тонн. Сейчас в регионе также зреют малина, голубика, смородина, вишня и крыжовник.

Выращиванием ягод в Подмосковье занимаются более 20 сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, которые внедряют современные технологии, чтобы продлить сезон и повысить урожайность. Для поддержки отрасли по Народной программе «Единой России» в Московской области сельхозпроизводителям предлагается более 40 различных мер помощи: гранты, субсидии, компенсация стоимости оборудования. Государственной поддержкой пользуется КФХ «Ягодная долина» в Щелкове. В поселке Фряново хозяйство выращивает клубнику, малину и голубику. За пять лет площадь предприятия выросла в три раза, а объем урожая увеличился вдвое. В 2024 году хозяйство получило грант Министерства сельского хозяйства Московской области — почти 30 миллионов рублей — на строительство теплиц для ремонтантной земляники. Это позволит нарастить ежегодное производство до 60 тонн.

Глава Щелковского округа Андрей Булгаков отмечает, что подмосковные аграрии, несмотря на санкции, показывают серьезный рост. «Московская область стала лидером по тепличному производству, в том числе ягод. Многомиллиардная поддержка отрасли со стороны государства также дает результат. Щелковская „Ягодная долина“ — один из таких примеров. Хозяйство получает поддержку, создает рабочие места и ежегодно наращивает объемы производства. Предприятие также проводит профориентационные занятия для школьников. В школе № 25 имени И. А. Копылова планируется открыть агрокласс», — сообщил Андрей Булгаков. Серьезных результатов добились и аграрии Наро-Фоминского округа. За пять лет они получили из бюджетов разных уровней свыше 1,3 миллиарда рублей субсидий. В числе получателей — «Гринфилдс-Агро». Одно из крупнейших хозяйств округа специализируется на ягодных культурах. За пять лет объемы производства здесь увеличили в семь раз. На 20 гектарах в современных теплицах круглый год выращивают клубнику, малину и ежевику. В 2025 году здесь собрали 550 тонн — вдвое больше, чем годом ранее. В 2026-м аграрии ожидают новых рекордов: в эксплуатацию введены круглогодичные теплицы. Первый урожай в этом году сняли уже в апреле, задолго до официального начала ягодного сезона.

«Важно собирать ягоду утром, когда растение только проснулось. Мы начинаем сбор в пять утра, а первую машину отправляем уже в десять. То есть с момента сбора до полки проходит несколько часов, и ягода потребителю доставляется в тот же день», — пояснил генеральный директор «Гринфилдс-Агро» Сергей Волков. В Подмосковье активно развивают и переработку. В деревне Марусино Люберецкого округа работает компания «Ароматы тайги». Более 15 лет предприятие специализируется на переработке грибов, ягод, трав и кедровой продукции. Как рассказал основатель компании Алексей Васильев, благодаря модернизации производства объемы выпуска увеличились в полтора раза: «В прошлом году за счет муниципальной субсидии приобрели закаточное оборудование и этикетировщик. Это позволило расширить ассортимент и повысить производительность. Сейчас мы перерабатываем около 50 тонн сырья в год. Выпускаем более 60 наименований продукции: она поставляется в торговые сети, общепит, а также через маркетплейс „Свое Родное“».