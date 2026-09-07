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    Народная программа: в Подмосковье коммунальное хозяйство готовят к отопительному сезону

    Фото: фото пресс-службы "Единой России" г.о. Лобня

    Депутаты вместе с жителями и представителями общественных организаций ведут постоянный мониторинг работ на объектах.

    Модернизация теплоснабжения, предусмотренная народной программой «Единой России», охватывает более пяти миллионов жителей Подмосковья. В регионе идет замена сетей, обновляется оборудование котельных, в домах устанавливаются индивидуальные тепловые пункты.

    Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Пахомов рассказал, что большая часть многоквартирных домов Подмосковья проверена, паспорта готовности до 10 сентября должны получить все дома.

    Фото: фото пресс-службы "Единой России" г.о. Лобня

    «Регион готовится к новому отопительному сезону с опережением графика, и сейчас готовность составляет более 95%. В целом в Подмосковье в этом году строят и капитально ремонтируют более 300 котельных, а также порядка 250 километров теплосетей», — сообщил депутат.

    По его словам, в Московской области реализуется самая масштабная в стране модернизация коммунальной инфраструктуры.

    «За пять лет проложено около тысячи километров новых теплосетей, построено и реконструировано более 500 объектов питьевого водоснабжения практически во всех округах. Также модернизировано 15 крупных очистных сооружений, капитально отремонтировано около 16 тысяч многоквартирных домов», — сказал Пахомов.

    Фото: фото пресс-службы "Единой России" г.о. Лобня

    В Лобне завершили работы на одном из ключевых объектов — тепловой станции в микрорайоне Красная Поляна. Она обеспечивает теплом и горячей водой более 17 тысяч жителей, 75 многоквартирных домов и 11 социальных объектов. Сейчас здесь завершается установка оборудования, котельную запустят в конце сентября.

    «Живу рядом уже не первый год. При наших зимах самое главное — это надежность, чтобы котельная работала стабильно. В прошлый отопительный сезон серьезных перебоев с теплом не было. В квартирах было комфортно. Вижу, что и сейчас объект заранее готовят к холодам», — говорит жительница Лобни Арина Попова.

    Всего в Лобне работают 16 котельных и свыше 100 километров тепловых сетей. Практически на всей их протяженности прошли гидравлические испытания. Все 20 центральных тепловых пунктов полностью подготовлены к эксплуатации.

    В микрорайоне Венюково Чеховского округа работы по реконструкции котельной № 4 выходят на финишную прямую. Котельная, введенная в эксплуатацию еще в 1988 году, сегодня обеспечивает теплом 44 многоквартирных дома, школу № 9, четыре детских сада и поликлинику.

    Фото: фото пресс-службы "Единой России" г.о. Ленинский

    Работы по реконструкции проводятся с прошлого года. Подрядчик установил новое оборудование, заменил внутренние и наружные газопроводы, систему водоподготовки и автоматику.

    «От этой котельной запитаны и дома, и поликлиника, и сады. Она должна работать стабильно. Хорошо, что не отключали систему на время ремонта — в доме была горячая вода. Постепенно меняли все», — рассказывает местный житель Александр Пономарев.

    Сейчас более чем в 13 тысячах домов Подмосковья устанавливают датчики контроля температуры и давления, данные с которых будут поступать в Центр управления регионом круглосуточно. Для оперативного реагирования создается Единый реестр аварийных бригад