Народная программа: в Подмосковье коммунальное хозяйство готовят к отопительному сезону
Депутаты вместе с жителями и представителями общественных организаций ведут постоянный мониторинг работ на объектах.
Модернизация теплоснабжения, предусмотренная народной программой «Единой России», охватывает более пяти миллионов жителей Подмосковья. В регионе идет замена сетей, обновляется оборудование котельных, в домах устанавливаются индивидуальные тепловые пункты.
Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Пахомов рассказал, что большая часть многоквартирных домов Подмосковья проверена, паспорта готовности до 10 сентября должны получить все дома.
«Регион готовится к новому отопительному сезону с опережением графика, и сейчас готовность составляет более 95%. В целом в Подмосковье в этом году строят и капитально ремонтируют более 300 котельных, а также порядка 250 километров теплосетей», — сообщил депутат.
По его словам, в Московской области реализуется самая масштабная в стране модернизация коммунальной инфраструктуры.
«За пять лет проложено около тысячи километров новых теплосетей, построено и реконструировано более 500 объектов питьевого водоснабжения практически во всех округах. Также модернизировано 15 крупных очистных сооружений, капитально отремонтировано около 16 тысяч многоквартирных домов», — сказал Пахомов.
В Лобне завершили работы на одном из ключевых объектов — тепловой станции в микрорайоне Красная Поляна. Она обеспечивает теплом и горячей водой более 17 тысяч жителей, 75 многоквартирных домов и 11 социальных объектов. Сейчас здесь завершается установка оборудования, котельную запустят в конце сентября.
«Живу рядом уже не первый год. При наших зимах самое главное — это надежность, чтобы котельная работала стабильно. В прошлый отопительный сезон серьезных перебоев с теплом не было. В квартирах было комфортно. Вижу, что и сейчас объект заранее готовят к холодам», — говорит жительница Лобни Арина Попова.
Всего в Лобне работают 16 котельных и свыше 100 километров тепловых сетей. Практически на всей их протяженности прошли гидравлические испытания. Все 20 центральных тепловых пунктов полностью подготовлены к эксплуатации.
В микрорайоне Венюково Чеховского округа работы по реконструкции котельной № 4 выходят на финишную прямую. Котельная, введенная в эксплуатацию еще в 1988 году, сегодня обеспечивает теплом 44 многоквартирных дома, школу № 9, четыре детских сада и поликлинику.
Работы по реконструкции проводятся с прошлого года. Подрядчик установил новое оборудование, заменил внутренние и наружные газопроводы, систему водоподготовки и автоматику.
«От этой котельной запитаны и дома, и поликлиника, и сады. Она должна работать стабильно. Хорошо, что не отключали систему на время ремонта — в доме была горячая вода. Постепенно меняли все», — рассказывает местный житель Александр Пономарев.
Сейчас более чем в 13 тысячах домов Подмосковья устанавливают датчики контроля температуры и давления, данные с которых будут поступать в Центр управления регионом круглосуточно. Для оперативного реагирования создается Единый реестр аварийных бригад