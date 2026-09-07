Народная программа: в Подмосковье коммунальное хозяйство готовят к отопительному сезону

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Пахомов рассказал, что большая часть многоквартирных домов Подмосковья проверена, паспорта готовности до 10 сентября должны получить все дома.

Модернизация теплоснабжения, предусмотренная народной программой «Единой России», охватывает более пяти миллионов жителей Подмосковья. В регионе идет замена сетей, обновляется оборудование котельных, в домах устанавливаются индивидуальные тепловые пункты.

«Регион готовится к новому отопительному сезону с опережением графика, и сейчас готовность составляет более 95%. В целом в Подмосковье в этом году строят и капитально ремонтируют более 300 котельных, а также порядка 250 километров теплосетей», — сообщил депутат.

По его словам, в Московской области реализуется самая масштабная в стране модернизация коммунальной инфраструктуры.

«За пять лет проложено около тысячи километров новых теплосетей, построено и реконструировано более 500 объектов питьевого водоснабжения практически во всех округах. Также модернизировано 15 крупных очистных сооружений, капитально отремонтировано около 16 тысяч многоквартирных домов», — сказал Пахомов.

В Лобне завершили работы на одном из ключевых объектов — тепловой станции в микрорайоне Красная Поляна. Она обеспечивает теплом и горячей водой более 17 тысяч жителей, 75 многоквартирных домов и 11 социальных объектов. Сейчас здесь завершается установка оборудования, котельную запустят в конце сентября.

«Живу рядом уже не первый год. При наших зимах самое главное — это надежность, чтобы котельная работала стабильно. В прошлый отопительный сезон серьезных перебоев с теплом не было. В квартирах было комфортно. Вижу, что и сейчас объект заранее готовят к холодам», — говорит жительница Лобни Арина Попова.

Всего в Лобне работают 16 котельных и свыше 100 километров тепловых сетей. Практически на всей их протяженности прошли гидравлические испытания. Все 20 центральных тепловых пунктов полностью подготовлены к эксплуатации.