Народная программа: в Подмосковье активно развивается строительство индивидуального жилья

Более 40 миллионов квадратных метров жилья введено в Московской области за последние пять лет — четверть из них в прошлом году. Ключевыми факторами достижения таких показателей стали меры поддержки граждан, предусмотренные, в том числе, народной программой «Единой России», развитие социальной инфраструктуры, а также упрощенные процедуры начала строительства и закон о дачной амнистии, который принят по инициативе фракции партии в Госдуме.

Эти решения позволяют строить быстро, исключая излишние бюрократические барьеры. Как отметил депутат Госдумы Геннадий Панин (фракция «Единая Россия»), активность ИЖС сейчас достаточно высока и не требует дополнительных стимулов. «Это результат системной работы, которая ведется по народной программе „Единой России“ на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Важнейший драйвер роста — комплексное развитие территорий: обеспечение новых кварталов дорогами, электричеством, водоснабжением и водоотведением, газификацией и благоустройством общественных пространств», — сказал Геннадий Панин. Для решения проблем с инфраструктурой в массивах индивидуальной застройки в Московской области принят закон, устанавливающий требования к комплексному развитию ИЖС, домов блокированной и садовой застройки. Это обеспечивает единые стандарты качества и безопасности. Так, в Истре в 2025 году завершен первый этап обустройства подъездных путей у деревни Шейно, где выделено более 300 земельных участков для многодетных семей. В текущем году планируется асфальтирование 2,7 км дорог внутри поселка. Кроме того, вместе с «Россетями» решен вопрос электроснабжения: у собственников участков уже имеется техническая возможность подключения к сетям.

Фото: Местное отделение партии «Единая Россия» в г. о. Коломна

Важным дополнением к инфраструктурным преобразованиям, добавил депутат Госдумы, стало принятие федерального закона о строительстве жилых домов с использованием эскроу-счетов, инициатором которого также стала «Единая Россия». «Средства граждан по договору подряда не уходят подрядчику напрямую, а замораживаются на специальном счете в банке до полного завершения строительства и регистрации права собственности на дом. Это защита семьи от риска потерять деньги из-за недобросовестности или банкротства подрядчика», — отметил Геннадий Панин. Отдельного внимания, по его словам, заслуживает программа социальной догазификации. «Благодаря ей газ бесплатно подводится до границ участков жителей. Это позволяет тысячам семей оперативно решить вопрос отопления и благоустройства. Работы ведутся высокими темпами: только с начала 2026 года специалисты „Мособлгаза“ подключили к газу уже две тысячи домов, а до конца года планируется обеспечить газом около 50 тысяч жителей региона», — дополнил Панин. Например, в Коломне спроектированы газопроводы для 11 населенных пунктов округа. В 2025 году по программе социальной догазификации подключено к газу 650 индивидуальных жилых домов. В текущем году продолжается догазификация в деревнях Щепотьево и Большое Колычево, а также ведется строительство газопроводов в деревнях Новая, Дарищи и Шелухино.

Фото: Подмосковное отделение «Единой России» в Щелково

В Щелково шесть семей участников специальной военной операции также провели газ в свои дома по этой программе. «Мы долго ждали возможности провести газ, и теперь благодаря программе это стало реально. Дом отапливался электричеством, и счета были очень большими. Теперь все по-другому: будет и теплее, и выгоднее. Огромная благодарность за такую помощь», — отметила Анастасия Супруненко, супруга участника спецоперации. Напомним, в середине марта «Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону федеральный отчетно-программный форум «Есть результат!», который был посвящен выполнению народной программы в сфере ЖКХ и жилищного строительства. Федеральное правительство отчиталось перед партией и жителями регионов о работе в этой сфере за пять лет. Ранее на заседании Президиума Госсовета по вопросу развития инфраструктуры для жизни Президент России Владимир Путин отметил особую значимость развития индивидуального жилищного строительства и необходимой для этого инфраструктуры.