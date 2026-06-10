Сегодня 11:35 Народная программа: в Подмосковье 94% муниципальных и госуслуг переведены в онлайн 0 0 0 Фото: пресс-служба «Единой России» Подмосковье

Дмитрий Медведев

Россия

Мособлдума

«Единая Россия»

Народная программа «Единой России» помогла укрепить социальную сферу в стране. Только за прошлый год парламентская фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию программы. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на форуме «Есть результат!», где представители партии, федерального правительства и регионов обсудили общие итоги выполнения народной программы, сформированной в 2021 году.

«Единая Россия» следует принципу «государство — для человека»: он заложен в основу народной программы. Для нас важно, чтобы каждый гражданин страны увидел себя в этом документе. Только в этом случае мы добьемся результата», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Он отметил, что «Единая Россия» старалась сделать все, чтобы эти закономерности воплотились в жизнь даже в самых непростых условиях пандемии, беспрецедентных санкций и фактически открытой войны коллективного Запада против России. По его словам, партия работала в максимально широком контакте с правительством страны. «Все виды работ были синхронизированы с правительственными программами, обеспечены финансовыми и организационными ресурсами настолько, насколько это было возможно», — сказал он.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Отдельно Медведев остановился на развитии социальной сферы, поддержке семей с детьми, пожилых людей, участников боевых действий, инвалидов. «Ряд адресных мер — пособий и выплат — был, несмотря на сложные финансовые условия, расширен. Сегодня единое денежное пособие получают родители более девяти миллионов детей и более 120 тысяч беременных женщин. Это тоже важный общий результат. Еще одна адресная мера — социальный контракт. С 2021 года его заключили почти 1,5 миллиона малообеспеченных граждан. Это не только материальная помощь, но и возможность открыть собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство или найти работу», — отметил он. Вице-премьер российского Правительства Александр Новак в свою очередь подчеркнул, что кабмин рассматривает «Единую Россию» как ключевого партнера в реализации задач, поставленных Президентом. «Вместе с партией мы обеспечили не просто стабильность, мы обеспечили рост. Все эти результаты — забота о людях, о семьях, о защитниках — и есть смысл национальных целей, которые перед нами поставил Президент», — резюмировал зампред Правительства. На форуме обсудили также цифровизацию государственных и муниципальных услуг. Московская область уверенно удерживает позиции одного из лидеров в этом вопросе. С 2021 года количество онлайн‑услуг увеличилось вдвое. Сегодня в электронном виде их оказывают в 94% случаев, все массовые социально значимые сервисы полностью переведены в цифровой формат.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, подчеркнул, что в Подмосковье партии практически на 100% удалось выполнить народную программу 2021 года. «Московская область стабильно входит в тройку лидеров страны по благоустройству и качеству социальной среды. Комфорт для жителей создается в том числе благодаря цифровизации — большинство жизненных вопросов сейчас можно решить онлайн. Региональный портал госуслуг объединяет свыше 8,7 миллиона пользователей, нагрузка на МФЦ снизилась почти на 40%. В онлайн‑режиме доступны ключевые меры поддержки — выплаты, пособия, путевки, оформление участков для многодетных», — напомнил Брынцалов. По его словам, особенно востребована дистанционная медицина: в онлайн‑режиме можно продлить электронный рецепт, получить оценку анализов, скорректировать лечение. С начала года проведено более двух миллионов телемедицинских консультаций — в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в Раменском округе в прошлом году провели свыше 300 тысяч телемедицинских консультаций. По словам заведующей городской поликлиникой № 1 Ирины Леоновой, стандартная консультация занимает всего пять-семь минут, если речь идет о простом вопросе.

«Развитие этого направления делает медицину доступной для маломобильных граждан, родителей с детьми, жителей удаленных уголков нашего округа. Телемедицинские консультации разгружают прием в поликлинике и помогают в работе врачам — мы можем также подключить к разбору ситуации федеральные научные центры», — рассказала Ирина Леонова. Жительница Раменского Анастасия Колпащикова отмечает, что телемедициной пользуется вся ее семья. «Я сама уже не раз записывалась на онлайн-консультацию — закрываю больничный, корректирую лечение. Через ТМК моя мама получает рецепты на лекарства. Это очень удобно: не нужно тратить время на дорогу, врач связывается в назначенное время. Записаться можно через Госуслуги — достаточно ввести данные полиса, и, если не требуется визуальный осмотр», — говорит Анастасия. Сегодня «Единая Россия» ведет сбор предложений в новую народную программу, в которой будет зафиксированы задачи на следующие пять лет. В Московской области свои инициативы уже внесли более 150 тысяч человек. Оставить свое предложение можно на базе местных общественных приемных, по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50 и через электронную форму на портале естьрезультат.рф.