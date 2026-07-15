Народная программа: в Домодедове открыта новая молочная ферма

В Домодедове открылась современная молочно-товарная ферма — один из наиболее масштабных и долгожданных проектов в сфере сельского хозяйства муниципалитета. Площадь фермы — 15 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект — порядка 900 миллионов рублей. Производственный комплекс рассчитан на содержание 1200 голов дойного стада и обеспечит ежегодный выпуск около 14 тысяч тонн молока.

Сейчас идет поэтапный перевод животных из старых корпусов на новую ферму: скот перемещают небольшими группами, чтобы минимизировать стресс и обеспечить плавную адаптацию. Ферма построена с применением передовых технологий. Искусственный интеллект помогает контролировать здоровье животных и процесс дойки, а также внедрена система беспривязного содержания. Особое внимание на предприятии уделяют кадровому вопросу. Старший бригадир Елена Тарасюк работает на ферме с 1999 года. «Наша профессия — это в первую очередь труд для людей: все, что мы производим, — молоко, сметана, масло — есть в магазинах, и в каждом продукте — частичка нашего труда. Когда я вижу это, понимаю, что работаю не зря», — поделилась Елена.

Фото: Пресс-служба администрации города или района

Для пополнения штата кадрами хозяйство заключило договоры на ведение аграрных классов с двумя домодедовскими школами. Предприятие не только развивает производство и кадровую базу, но и ведет общественную работу, поддерживая местные школы и детсад, помогает Домодедовской епархии восстанавливать храм в селе Вельяминово. По словам сенатора РФ Александра Двойных, «Единая Россия» в Подмосковье обеспечивает высокий уровень поддержки АПК. В частности, за пять лет сельхозпроизводители Домодедова получили субсидии на поддержку растениеводства и животноводства на сумму более миллиарда рублей. «Московская область сегодня является лидером страны по переработке молока. И это вполне закономерно, потому что регион находится рядом с крупнейшим в стране рынком потребления. Чтобы сделать продукты более доступными и качественными, переработку нужно организовывать как можно ближе к потребителю», — пояснил Александр Двойных. Развитие села — одно из приоритетных направлений Народной программы «Единой России». На сельских территориях Подмосковья в 42 муниципальных образованиях проживает почти два миллиона человек: более 20% от общего числа жителей региона. Объем производства аграриев Московской области в 2025 году превысил 200 миллиардов рублей. Реализовано более 100 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, создано почти 11 тысяч новых рабочих мест.

Фото: Пресс-служба администрации города или района