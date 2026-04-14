Народная программа: в 3 округах Подмосковья появятся новые объекты здравоохранения

Благодаря народной программе в Богородском округе, Домодедове и Ступине появятся новые объекты здравоохранения. Построить их просили жители Подмосковья, когда вносили предложения в народную программу «Единой России» пять лет назад.

В Богородском с 1 июня первых пациентов начнет принимать новая поликлиника на 500 посещений в смену. А в Ступине уже к осени этого года появится новая станция скорой помощи. По народной программе «Единой России» в Подмосковье возводят новые корпуса, в медицинских учреждениях меняют инженерные системы, обновляют фасады и интерьеры, устанавливают современное медоборудование.

Строительные работы в поликлинике Ногинска Богородского округа полностью завершены, идет оснащение оборудованием — уже смонтированы флюорограф, маммограф, компьютерный томограф и МРТ.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Владимир Хватов, уточнил, что в новой поликлинике откроют взрослое отделение на 350 посещений в смену и детское отделение на 150 посещений.

«Здесь будут представлены все основные профили амбулаторно-поликлинической помощи. Помимо этого, откроется онкологический центр, центр для диспансеризации участников СВО и дневной стационар. Новое учреждение будет обслуживать почти 50 тысяч жителей Богородского округа», — пояснил депутат.

Современная подстанция скорой помощи на пять бригад врачей скоро начнет обслуживать жителей поселка Михнево Ступинского округа. Двухэтажное здание площадью около двух тысяч квадратных метров фактически уже построено, идут работы по благоустройству, сообщил депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

«Раньше жителям северной части округа приходилось подолгу ждать приезда бригады. Чтобы ускорить решение проблемы, мы включили объект в народную программу „Единой России“. Регулярно проводили проверку, подрядчик уже устраняет выявленные недочеты. Сейчас идет благоустройство, основная часть работ выполнена», — пояснил Андрей Голубев.

Для Михнево это долгожданное и жизненно важное решение. Поселок большой, рядом много дач, летом и в выходные количество людей увеличивается — и нагрузка на скорую помощь возрастает в разы.

«Появление подстанции рядом — это реальная возможность спасти чью-то жизнь. У нас летом постоянно живут пенсионеры с внуками на дачах, важно, чтобы помощь была рядом», — говорит жительница поселка Дарья Маслова.

Новая, современная подстанция скорой помощи на три бригады врачей заработает к концу года и в селе Поречье Можайского округа.

Кроме того, в скором времени в Можайске по народной программе будет завершена реконструкция хирургического корпуса больницы. Здесь откроются хирургическое, травматологическое, гинекологическое и другие отделения.

Жительница города Лидия Петрова рассказывает, что раньше они располагались в старых разрозненных корпусах: «Очень удобно, что все, наконец, будет в одном месте — не надо бегать по разным зданиям во время обследования. И рентген, и МРТ, и другая диагностика — все будет здесь».

И еще одно важное новшество — здание станет полностью доступным для маломобильных граждан: где ранее отсутствовали лифты, появятся современные подъемные устройства. Кроме того, палаты будут оборудованы индивидуальными санузлами и душевыми. Ввод в эксплуатацию нового хирургического корпуса запланирован на февраль 2027 года.

Для жителей ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедово также скоро откроется новая современная поликлиника со стоматологией, рентгенологией, детским фильтр-боксом и станцией скорой помощи. По словам заместителя главврача Домодедовской больницы Дмитрия Мальченко, учреждение будет рассчитано на более чем 200 посещений в смену — порядка 160 взрослых и более 50 детей.

В Подмосковье по Народной программе «Единой России» проводится масштабная модернизация здравоохранения. За пять лет в регионе построено порядка 60 объектов здравоохранения, привлечено около 57 тысяч новых медицинских специалистов.

Партия уже ведет сбор наказов жителей в новую редакцию народной программы — в ней будут закреплены задачи на следующие пять лет. Внести свои предложения можно на сайте естьрезультат.рф, а также в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья.