Народная программа: участникам СВО и их семьям в Подмосковье доступны программы психологической помощи

В текущем году более 22 тысяч военнослужащих и членов их семей воспользовались этой мерой поддержки.

Психологическая помощь остается одной из наиболее востребованных мер поддержки для защитников страны. В прошлом году свыше 20 тысяч участников спецоперации и их семей получили бесплатную психологическую помощь, в том числе в медицинских организациях Московской области.

Как рассказал депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев, в Подмосковье на базе многопрофильных медицинских учреждений работают 30 кабинетов медико-психологического консультирования.

Фото: пресс-служба подмосковного отделения "Единой России"

«Кроме того, получить психологическую поддержку участники спецоперации могут в региональном филиале фонда „Защитники Отечества“. Здесь есть медицинские психологи. Помочь могут и дистанционно — в онлайн-чате федерального проекта „КСВО. Разговор с психологом“», — сообщил Вшивцев.

Фото: пресс-служба подмосковного отделения "Единой России"

Поддержка ветеранов спецоперации и членов их семей включена в народную программу «Единой России» в 2024 году. По инициативе партии на федеральном уровне принято более 180 законов, выстраивающих систему помощи не только для самих участников СВО, но и для их близких.

Фото: пресс-служба подмосковного отделения "Единой России"