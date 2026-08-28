Народная программа: участникам СВО и их семьям в Подмосковье доступны программы психологической помощи
В текущем году более 22 тысяч военнослужащих и членов их семей воспользовались этой мерой поддержки.
Психологическая помощь остается одной из наиболее востребованных мер поддержки для защитников страны. В прошлом году свыше 20 тысяч участников спецоперации и их семей получили бесплатную психологическую помощь, в том числе в медицинских организациях Московской области.
Как рассказал депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев, в Подмосковье на базе многопрофильных медицинских учреждений работают 30 кабинетов медико-психологического консультирования.
«Кроме того, получить психологическую поддержку участники спецоперации могут в региональном филиале фонда „Защитники Отечества“. Здесь есть медицинские психологи. Помочь могут и дистанционно — в онлайн-чате федерального проекта „КСВО. Разговор с психологом“», — сообщил Вшивцев.
Поддержка ветеранов спецоперации и членов их семей включена в народную программу «Единой России» в 2024 году. По инициативе партии на федеральном уровне принято более 180 законов, выстраивающих систему помощи не только для самих участников СВО, но и для их близких.
В Подмосковье действует более 40 мер поддержки для ветеранов спецоперации и членов их семей. Они включают социальное сопровождение, содействие в решении бытовых и юридических вопросов, медицинскую и психологическую помощь, а также отдельные программы для детей военнослужащих. Для тяжелораненых и инвалидов функционируют три крупных реабилитационных центра, выездные бригады, выплаты на адаптацию жилья и ремонт (до 200 тысяч рублей), а также программы переобучения и трудоустройства.