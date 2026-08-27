Народная программа: школы Подмосковья укомплектованы педагогами

В регионе действует комплексная социальная поддержка учителей: от финансовых стимулов до решения жилищных вопросов.

Сейчас в подмосковных школах работают 53 тысячи учителей, включая свыше 14 тысяч молодых специалистов. С 1 сентября к работе приступят еще более двух тысяч выпускников педагогических вузов. Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что в Подмосковье по народной программе «Единой России», принятой в 2021 году, выстроена комплексная система поддержки учителей — на нее выделяются средства из бюджетов всех уровней.

Фото: фото пресс-службы "Единой России" г.о. Подольск

«По федеральной программе „Земский учитель“ каждый педагог, готовый работать в сельской местности, получает по одному миллиону рублей при условии отработки от пяти лет. С 2020 года земскими учителями в Подмосковье стали 124 человека, а в этом году в села пришли работать еще более 30 специалистов. По соципотеке своим жильем за пять лет обзавелись более 400 педагогов, в этом году сертификаты получают еще 70. Государство оплачивает им первоначальный взнос в размере 50% стоимости жилья и ежемесячно — в течение 10 лет — гасит основной долг», — рассказала Линара Самединова.

Фото: фото пресс-службы "Единой России" м.о. Волоколамск

К примеру, из 560 педагогов Волоколамского округа различные меры поддержки получают более половины. Один учитель участвует в программе социальной ипотеки, четверо специалистов — в программе «Земский учитель». Компенсацию аренды жилья получают 34 человека, подъемные выплаты — 33 молодых специалиста, а компенсацию коммунальных расходов — 270 педагогов сельских школ. Татьяна Зайчикова — учитель начальных классов Волоколамской средней школы № 2 — стала участницей программы «Социальная ипотека». «О профессии учителя я мечтала с детства. Особенно интересно мне работать с младшими школьниками: видеть, как ребенок взрослеет, начинает верить в свои силы. Но поддержка нужна не только ребенку, но и педагогу. Вместе со своим жильем появляется и уверенность. Когда у учителя есть стабильность и нормальные условия для жизни, гораздо легче сосредоточиться на главном — на детях и своей работе», — рассказывает педагог.

В Подольске за пять лет соципотеку получили 27 педагогов. В этом году к ним присоединилась учитель математики школы № 20 Елена Лука — представительница педагогической династии.

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Елена приехала работать в Подольск как молодой специалист — сразу по окончании университета. И почти девять лет жила с семьей на съемных квартирах. Решающим моментом стало пятилетие дочери: супруги решили, что пора обзавестись своим жильем. В июле этого года педагогу вручили жилищный сертификат — семья приобрела по социальной ипотеке трехкомнатную квартиру. «Сначала я даже не поверила, что в списке моя фамилия. По сравнению со съемной однушкой наша трешка кажется чем‑то невероятным. Рядом детский сад, школа в 15 минутах езды, мужу удобно добираться до работы. Важно и ощущение стабильности, и возможность обустроить все на свой вкус: поклеить обои, повесить люстру, поставить мебель. А еще сбылась мечта дочки о своей комнате», — делится Елена. В Серпухове за пять лет работникам образования предоставили более 38 квартир. Молодых специалистов привлекают не только региональными подъемными, но и муниципальными выплатами.

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Виктория Казачек еще школьницей приехала в Пущино из ЛНР в 2022 году. После школы поступила на бюджет в РЭУ имени Г. В. Плеханова по направлению «Психология». И теперь девушка возвращается в стены образовательного комплекса «Пущино», но уже в качестве учителя начальных классов. Как молодому педагогу ей положены региональные подъемные — до 150 тысяч рублей в первые три года работы, а также единовременная муниципальная выплата в размере 80 тысяч рублей.