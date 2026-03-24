Народная программа: плюс 200 социальных объектов в Подмосковье за 5 лет

За пять лет в Подмосковье возвели 200 социальных объектов по народной программе. По закону «Единой России» о комплексном развитии территории девелоперы сегодня строят не только жилье, но и социальную инфраструктуру.

За счет средств инвесторов в Московской области за последние пять лет по закону о КРТ (комплексном развитии территорий), который зафиксирован в народной программе партии как один из основополагающих в сфере жилищного строительства, в Московской области построено 120 детских садов, 53 школы, пять спортивных комплексов, 29 больниц и поликлиник. Такие данные привел один из соавторов закона, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Колунов.

«Закон о комплексном развитии кардинально изменил ситуацию. Новые требования обязывают застройщиков вместе с жильем строить и социальную инфраструктуру. Основная цель — создать комфортные и безопасные условия для жизни граждан, превратить тесные, неудобные, устаревшие жилые районы в благоустроенные кварталы. Причем, создается эта инфраструктура именно за счет внебюджетных источников. И Московская область выступает одним из регионов-лидеров в применении закона о КРТ», — пояснил Сергей Колунов и напомнил, что ранее создание подобной инфраструктуры было только рекомендацией, а не жестким требованием к застройщикам.

В начале этого года в Люберцах, в поселке Октябрьском, открылась поликлиника, также построенная по народной программе «Единой России» и закону. Она рассчитана на 500 посещений в смену — 350 для взрослых и 150 для детей.

Жительница поселка Елена Балагурова, которая пришла на первый прием, отметила, что открытия ждали давно.

«Раньше мы обслуживались в отделении 1910 года постройки. Поэтому за этим строительством следили очень внимательно. Наконец, дождались. Здесь, конечно, совсем другой уровень медицинской помощи — рядом с домом, удобно и современно. Есть все нужные направления, надеюсь, теперь будет проще попасть к нужному специалисту», — рассказала Елена.

На форуме «Единой России», прошедшем недавно в Ростове-на-Дону, где партия подводила итоги выполнения народной программы за пять лет по вопросам жилищного строительства, вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин назвал закон о КРТ самым полезным в этой сфере.

В целом за последние пять лет в Московской области введено более 40 миллионовквадратных метров жилья, в том числе по линии ИЖС — четверть из них в прошлом году. Из ветхого и аварийного в новое жилье переехали более 30 тысяч человек. В регионе полностью решена проблема с обманутыми дольщиками. И более 1700 работников бюджетной сферы получили свое жилье по «Социальной ипотеке».

С народной программой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму в 2021 году. Документ включает в себя более 400 положений и конкретных задач, их реализация обеспечена бюджетным финансированием на федеральном и региональном уровнях.