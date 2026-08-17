Сегодня 17:53 Народная программа: парковки, скверы и дворы обновят еще в 4 округах Подмосковья Подмосковье

Подмосковье

Благоустройство

«Единая Россия»

Подмосковье

В Лыткарине построят новую парковку у лесопарка, в Наро-Фоминске появится еще один благоустроенный сквер, а в Электростали завершают комплексное благоустройство дворов. На всех объектах работы идут по наказам жителей.

В Лыткарине в этом году по народной программе «Единой России» у лесопарка «Волкуша» построят дополнительную парковку еще почти на 400 машино-мест. Сейчас вместимость действующих стоянок лесопарка — всего 500 мест, а по выходным его посещают до 15 тысяч человек. Дополнительная парковка поможет принимать больше автолюбителей, снизит нагрузку на подъездные пути и сократит число машин, паркующихся на обочинах. Ранее по народной программе здесь проложили девять километров пешеходных дорожек, на пляже уложили деревянный настил, установили спасательные вышки, душевые и кабины для переодевания. Также здесь оборудованы футбольное поле, детские и спортивные площадки и лыжероллерная трасса протяженностью три километра — с теплым павильоном.

«Мы ездим на „Волкушу“ всей семьей с весны до осени: душ, кабинки, спасатели на пляже — все рядом. Но в субботу место приходится поискать! Объезжаешь стоянку по второму кругу или встаешь дальше по дороге. Новые места как раз пригодятся для таких выходных — приехал, поставил машину и спокойно пошел на пляж», — говорит местный житель Анатолий Дробин. Лето стало временем перемен и для Наро-Фоминска: в сквере на улице Полубояркова полным ходом идут масштабные работы по благоустройству. Здесь обновляют асфальт, устанавливают современное уличное освещение, новые лавочки и урны. Затем в сквере высадят деревья и кустарники, обустроят газоны. Все работы планируют завершить к осени. «Раньше тут было неуютно: дорожки разбитые, вечером темно, сесть негде. Идешь на электричку — только бы ноги не сломать. Сейчас все меняется: асфальт ровный, фонари ставят, зелень тоже обещают. Честно скажу: не думал, что этот уголок можно сделать таким красивым», — поделился Сергей, который живет в этом микрорайоне более 20 лет.

В Электростали по народной программе завершается благоустройство дворов, четыре из которых уже готовы. Жительница Южного проспекта Дарина Зуева рассказывает: «Младшему сыну пять лет — с новой площадки отказывается уходить, так нравятся горки и поворотная доска с лабиринтом. Главное, что там безопасно. Машины стоят в парковочных карманах, а не хаотично под окнами. Все продуманно, чувствуется, что делали для людей. Очень достойный результат». В Подольске по народной программе обновили сквер на улице Ленина, здесь установили скамейки, качели, навесы и теннисные столы. Главным арт-объектом стал плоскостной фонтан с подсветкой. В сквере высадили липы, клены, многолетние цветы. Сейчас работы в городе продолжаются — благоустраивают народную тропу на улице Высотной.