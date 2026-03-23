Народная программа: новый путепровод в Балашихе разгрузит дороги для 500 тысяч жителей

Новый путепровод в Балашихе разгрузит дороги для полумиллиона жителей. Объект строят с опережением графика и могут сдать раньше срока.

Подготовительные и строительные работы на новой эстакаде через железнодорожные пути в районе платформы Черное уже выполнены на 10%. С представителями подрядчика встретились и обсудили вопросы реализации важного для города и соседних муниципалитетов проекта председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

«Путепровод вошел в народную программу „Единой России“. Новая дорога разгрузит автомобильные потоки и повысит транспортную доступность для более чем 500 тысяч жителей. Кроме того, обеспечит беспрепятственный проезд к соцобъектам, в том числе к строящейся больнице в Ольгине — одной из крупнейших в Московской области», — подчеркнул Игорь Брынцалов и напомнил, что строительство путепровода стартовало в октябре 2025 года.

Он отметил, что сейчас важно следить за тем, чтобы работы шли в графике, и оперативно решать возникающие вопросы, которые могут повлиять на сроки строительства. Сегодня на объекте идет устройство свайных фундаментов опоры, временный вынос инженерных коммуникаций, подготовительные работы по расчистке территории.

«Работы ведутся даже с опережением. Планируем, что проект будет реализован раньше — в 2027 году», — сказал Игорь Брынцалов.

Сергей Юров сообщил, что новая дорога с путепроводом пройдет параллельно существующему железнодорожному переезду. Будут организованы удобные подходы и съезды на Носовихинское шоссе, Ласточкин проезд, к платформе Черное, а также на Восточное шоссе.

«Машин на дорогах с каждым годом все больше. На Восточном шоссе постоянно пробки, стоим подолгу — на работу, с работы, жители детей в сад или школу отвозят. В общем, этот путепровод городу и всем нам очень нужен, он сильно сократит время в пути», — поделился ожиданиями житель микрорайона Заря Виктор Гуцул.

Игорь Брынцалов, в свою очередь, напомнил, что многие крупные и социально значимые объекты в Подмосковье строятся на основе предложений жителей, которые они направляли в народную программу «Единой России». Всего по наказам горожан за пять лет построено и реконструировано 55 автомобильных дорог регионального и муниципального значения, или около восьми тысяч километров. В планах на 2026 год — еще более 1,5 тысячи объектов: более 600 километров региональных трасс и свыше 700 километров местных.