Площадь теплиц в регионе выросла с 12 до 233 гектаров. Московская область занимает первое место в стране по производству овощей закрытого грунта.

В числе наиболее эффективных инструментов он назвал субсидию на производство овощей защищенного грунта с досвечиванием: «Расчет субсидии привязан к фактическому объему продукции за январь–февраль. Эта мера стимулирует ранний урожай и выравнивает сезонность».

По народной программе «Единой России» для сельхозпроизводителей предусмотрено около 40 видов господдержки — субсидий и грантов, сообщил председатель регионального совета проекта «Единой России» «Российское село» в Московской области Роман Мартьянов.

В современных тепличных комплексах Подмосковья аграрии выращивают урожай круглый год — благодаря этому жители региона обеспечены свежей продукцией и летом, и зимой.

Также выделяются льготные кредиты под 9,25% — ставка почти в два раза ниже ключевой ставки ЦБ. На эти средства можно провести реконструкцию энергоцентров, закупку котельного оборудования — всего, что напрямую влияет на себестоимость производства. Кроме того, аграриям предоставляют налоговые преференции.

«За последние пять лет в регионе реализовано более 100 инвестиционных проектов. Благодаря этому создано почти 11 тысяч новых рабочих мест», — сообщил Мартьянов.

Одно из сельхозпредприятий — «Агрокультура Групп» в Кашире — поставляет свежие огурцы, томаты и листовой салат в крупные торговые сети не только Подмосковья, но и всей страны. Сегодня в комплексе трудятся почти 1300 человек, практически все сотрудники — жители Каширы.

«Огурцы хрустящие, помидоры сладкие — как с грядки. А когда узнала, что все это выращивают прямо у нас, в Кашире, стала брать с еще большим удовольствием. Приятно, когда свое, местное, свежее и без химии», — говорит жительница округа Оксана Степанова.

Еще один лидер производства овощей — тепличный комбинат «Луховицкие овощи», который круглогодично выращивает огурцы и томаты. Отсчет истории предприятия ведут с 2015 года, когда губернатор Московской области Андрей Воробьев высадил первое семечко.