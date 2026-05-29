Народная программа: каждый 5-й кг отечественного сыра производится в Подмосковье

Сегодня в Московской области производится пятая часть всего отечественного сыра: после введения западных санкций объемы производства выросли более чем 150%. Одна только Люберецкая сыроварня DolceLatte, поставляет до 500 килограммов сыра в день в сети и общепит Москвы, а российский «Камамбер», выпускаемый в Ленинском округе, отмечен золотой медалью за высокое качество на международной выставке World food.

Координатор партийного проекта «Российское село», сенатор Александр Двойных подчеркивает: даже не обладая большим количеством сельскохозяйственных земель, Московская область вносит огромный вклад в развитие АПК и продовольственной безопасности страны.

«За последние годы регион стал лидером по переработке сельхозпродукции. Такой результат стал возможен благодаря народной программе „Единой России“, которая обеспечивает не только развитие сельских территорий, но и поддержку аграриев. Очень важно, что обязательства, которые брала на себя партия, выполняются, несмотря на меняющиеся внешние условия», — говорит Александр Двойных.

Один из лидеров сельхозрынка — Люберецкая сыроварня DolceLatte в поселке Октябрьский Люберец. Соединив итальянские технологии с подмосковным молоком, здесь выпускают продукцию, которая получила мировое признание. Генеральный директор сыроварни Кирилл Шаршуков рассказал, что ранее компания занималась импортом европейских сыров для ресторанов Москвы. А потом санкции стали толчком к запуску собственного производства.

«Появилась идея не искать обходные пути импорта, а сделать продукт, который по качеству не уступает. Сегодня мы производим порядка 34 наименований сыров — от моцареллы до выдержанных сортов по технологии пармезана», — рассказал он.

Сейчас на производстве работают 12 человек, сыроварня ежедневно выпускает от 300 до 500 килограммов молодых сыров. При этом предприятие сохраняет практически ремесленный подход: молоко поступает с одной фермы, где для сыроварни содержат и кормят стадо.

Отдельно Кирилл Шаршуков отметил важность поддержки со стороны региона.

«Когда мы закупали оборудование, благодаря муниципальной субсидии нам компенсировали половину затрат. Для небольшого производства это серьезная помощь и возможность уверенно развиваться дальше. Я общаюсь с коллегами из других регионов — таких условий, как в Подмосковье, больше нигде нет», — поделился он.

Высококачественные сыры делают и в Ленинском округе — на заводе «Рота-Агро», открытом в 2024 году. Здесь выпускают 16 видов сыров, объем инвестиций в проект составил более 1,5 миллиарда рублей. Предприятие также получает господдержку по народной программе: частичное возмещение затрат на строительство животноводческого комплекса, субсидии на оборудование для завода и налоговые преференции. Продукция предприятия поставляется практически во все федеральные торговые сети. Здесь трудятся около 200 человек, а ежегодный объем производства достигает пяти тысяч тонн сыра.

«Мы переработали лучшие итальянские и французские технологии сыроварения и адаптировали их под российские условия. Специалисты отмечают, что российские сыры уже не уступают зарубежным аналогам», — отметил генеральный директор компании «Рота Рост» Дмитрий Марченко.

Всего за 2021–2025 годы по народной программе «Единой России» в Подмосковье реализовано более 100 инвестпроектов в АПК с общим объемом вложений свыше 140 миллиардов рублей. Это позволило создать почти 11 тысяч новых рабочих мест. Всего в агропроме Подмосковья заняты более 100 тысяч человек, а общий объем сельхозпроизводства в 2025 году превысил 200 миллиардов рублей. Для сельхозпроизводителей региона предусмотрено около 40 видов мер господдержки — субсидий и грантов.

