Народная программа: бюджет на социальную сферу в Подмосковье вырос

В Московской области продолжает расти объем социальных обязательств перед жителями. О ключевых мерах поддержки, финансировании и адресатах социальной политики рассказал депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.

По его словам, регион стабильно входит в топ-5 по числу многодетных семей, а общая численность населения превысила девять миллионов человек. В текущем году бюджет на социальную сферу вновь увеличился. Это предусмотрено в Народной программе «Единой России»: расширение мер соцподдержки поддержала фракция партии в Мособлдуме. В 2026 году на поддержку семей с детьми в бюджете заложено свыше 52 миллиардов рублей, что почти на три миллиарда больше, чем в прошлом году. Более 6,57 миллиарда рублей из них направлено на поддержку многодетных семей. За последние три года их число увеличилось в три раза. Сейчас в регионе насчитывается порядка 120 тысяч многодетных семей, где воспитывается более 387 тысяч детей. Самыми востребованными мерами остаются: компенсация ЖКУ (охватывает 93 тысячи семей);

бесплатный проезд (90 тысяч родителей и 186 тысяч детей);

обеспечение питанием беременных и детей до трех лет (151 тысяча человек);

выплаты на школьную форму (25 тысяч семей).

По словам Андрея Голубева, для пенсионеров и предпенсионеров в Подмосковье действуют 14 и 13 видов поддержки соответственно. В 2025 году на эти цели ушло около 38 миллиардов рублей. Мерами охвачено порядка 1,63 миллиона человек. Бесплатным проездом по социальной карте пользуются 790 тысяч пенсионеров, компенсацию за вывоз ТКО получают 390 тысяч. Региональную доплату к пенсии оформили 280 тысяч жителей. Также сохранены адресные льготы: бесплатные зубные протезы, санаторные путевки и компенсация капремонта для пожилых граждан старше 80 лет. «Особое внимание — предпенсионерам: это женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет, которые стали таковыми до 31 декабря 2025 года. За ними закреплены все меры поддержки до момента выхода на заслуженный отдых», — подчеркнул депутат.

Еще одна многочисленная льготная категория — граждане с инвалидностью. Это почти 440 тысяч человек. На их поддержку ежегодно выделяется около 10 миллиардов рублей. С 2023 года работает комплексная услуга «Инвалидность», позволяющая получить весь пакет помощи по одному заявлению, пояснил Андрей Голубев. Среди наиболее популярных льгот — бесплатный проезд (330 тысяч человек) и компенсация ЖКУ (253 тысячи). Также действуют скидки на ОСАГО, освобождение от транспортного налога для I–II групп и льготы на нотариальные услуги. По словам депутата, в вопросе трудоустройства людей с ограничениями по здоровью регион делает ставку на квотирование: «Для компаний с численностью более 35 человек установлена квота в 2% рабочих мест для инвалидов. В 2026 году по этой системе уже трудоустроено свыше 12,6 тысячи человек».