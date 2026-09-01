Народная программа: 1 сентября в Подмосковье открылись 64 новые и отремонтированные школы

Всего за пять лет в регионе построено и обновлено свыше 460 образовательных учреждений.

В Московской области сегодня открыли двери для учеников 15 новых и 49 капитально отремонтированных школ. Председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов побывал на открытии школы № 18 в деревне Черное — одного из старейших образовательных учреждений Балашихи. В обновленное здание вернулись более тысячи учеников и 50 педагогов. «Сегодня за парты возвращаются подмосковные школьники, а для первоклассников звенит самый первый звонок. Учащихся в области с каждым годом больше: люди переезжают в Подмосковье целыми семьями, появляются новые микрорайоны, возводятся школы. Московская область в этом году показала рекордные итоги по ЕГЭ — у нас за год 50% рост по стобалльникам. Это говорит о том, что работа дает результат», — сказал председатель Мособлдумы.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

К обновлению школы приступили по просьбе участника СВО — выпускника учреждения. Сегодня здесь работает его супруга и учатся дети.

«Когда я вернулся с СВО, Андрей Юрьевич Воробьев пригласил меня для вручения награды. На встрече я попросил его о ремонте школы. Прошел год — и школа теперь совсем другая. Я сам здесь учился, теперь учатся и мои дети», — рассказал участник СВО. В здании обновили фасад и помещения, сделали современное спортивное ядро с футбольным полем на территории, а для будущих инженеров и исследователей установили новое оборудование в рамках проекта «Точка роста». В Люберцах открыли новую школу «Эврика» — корпус на 1100 мест сдали на год раньше. На территории школы оборудован современный стадион с площадками для разных видов спорта. В дальнейшем он будет доступен не только учащимся, но и жителям микрорайона.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

«Мы только ждали открытия школы и переживали, успеют ли ее подготовить к 1 сентября. А сегодня наши дети уже пришли сюда в первый учебный день. Приятно видеть просторные классы, современное оборудование. Для нас, родителей, особенно важно, что школа находится рядом с домом, и детям не придется тратить время на дорогу», — поделилась мама учащегося Седа Мкоян.

В Ступине снова открыл свои двери лицей № 1. Здание лицея, построенное в 1970 году, впервые за всю историю прошло капитальное обновление в рамках Народной программы «Единой России». Сегодня образовательное учреждение полностью преобразилось: современные классы, новая мебель, оборудование и комфортные пространства. Татьяна Маляренко сегодня отвела в первый класс ступинского лицея свою внучку: «Ровно 40 лет назад мой сын пошел в первый класс в эту же школу. Так что у нас уже третий школьник учится в этих стенах: сын, старшая внучка и младшая внучка. Школа после ремонта стала просто замечательная. Я, правда, не успела еще все посмотреть. Но уже вижу, что многие моменты учтены для детишек».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Модернизация образовательных учреждений — одно из ключевых направлений Народной программы «Единой России», позволяющее создавать современные, безопасные и комфортные условия для обучения детей.