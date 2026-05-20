«Нам важно поддерживать лучших». Воробьев — об успехах школьников Подмосковья на всероссийской олимпиаде

Подмосковье вновь вошло в число сильнейших регионов страны по итогам Всероссийской олимпиады школьников, установив новый рекорд по количеству наград. О выдающихся результатах учащихся региона рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Выдающиеся результаты В этом году представители Московской области получили 578 дипломов заключительного этапа олимпиады — на 28 больше, чем годом ранее. Московская область уже пятый год подряд удерживает второе место среди всех субъектов России по количеству наград. «В этом году сборная Подмосковья улучшила свой предыдущий результат и завоевала на заключительном этапе 578 дипломов, в том числе 111 — за 1-е место. Из 1115 участников, представлявших наш регион, больше половины (52%) стали победителями и призерами. Спасибо педагогам, наставникам, родителям и всем, кто внес свою лепту в это достижение!» — отметил Андрей Воробьев.

Количество полученных учащимися регионов дипломов за семь лет увеличилось более чем в семь раз.

Существенный вклад в успех команды традиционно внесли крупнейшие образовательные центры региона: гимназия имени Е. М. Примакова, Физтех-лицей имени П. Л. Капицы и Технолицей имени Долгих, а также школы-флагманы, работающие в округах Подмосковья. «Нам важно поддерживать лучших: для победителей заключительного этапа всероссийской школьной олимпиады у нас предусмотрены выплаты по 500 тысяч рублей, а для призеров — по 300 тысяч. Как говорит наш президент, будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям, и наша задача — дать ребятам все возможности для самореализации», — подчеркнул губернатор. Участники финала, набравшие не менее 30% от максимального количества баллов, смогут рассчитывать на выплату в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, дипломанты получают право поступления в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по профильным направлениям. Лучшие из лучших Среди участников, получивших сразу несколько дипломов, лидерами стали ученики Физтех-лицея имени П. Л. Капицы — сразу 11 человек получили по два и более. Еще восемь таких школьников подготовила гимназия имени Е. М. Примакова, а четыре — лицей № 5 в Долгопрудном. Особенно выделились десятиклассник Александр Васильев-Каменский, ставший победителем по астрономии и призером сразу по трем предметам, а также девятиклассник Максим Мисник, получивший четыре призовых диплома.

Шестиклассница Арина Донцова из Долгопрудненской гимназии стала призером по английскому языку за девятый класс и мировой художественной культуре.

«Олимпиады дают очень много, ведь нужно быть готовым к любому заданию и по-настоящему глубоко изучать и сам предмет, и смежные дисциплины. Для хороших результатов в МХК, например, нужно понимать не только живопись, скульптуру, архитектуру, музыку, театр и кино — важно также ориентироваться в истории и литературе. Задания олимпиады по английскому языку включают вопросы по страноведению и истории англоязычных стран. В результате все предметы усиливают друг друга», — пояснила Арина Донцова. Наибольшее число наград подмосковные школьники получили по обществознанию, астрономии и праву. Высокие результаты также показали участники олимпиад по технологии, основам безопасности и физике. Углубленная подготовка Среди образовательных учреждений лидером по количеству дипломов стал Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, учащиеся которого удостоились 105 наград. Следом идут гимназия имени Е. М. Примакова с 82 дипломами и лицей № 5 в Долгопрудном, получивший 28 наград.

Среди муниципалитетов лучшими стали Долгопрудный, Подольск, Балашиха, Люберцы и Воскресенск.

Практически все дипломанты — 95,5% участников — проходили подготовку в образовательном центре «Взлет», созданном на базе гимназии имени Е. М. Примакова. Центр работает с талантливыми школьниками со всего региона и считается ключевой площадкой по развитию олимпиадного движения в Подмосковье. Регион уже четвертый год подряд становится одной из площадок проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. В этом году финал по экономике принимал Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, а соревнования по мировой художественной культуре прошли на базе гимназии имени Е. М. Примакова.