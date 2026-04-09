Андрей Воробьев: более 12 км теплосетей обновят в Электростали в этом году
В этом году в Электростали обновят более 12 километров теплосетей и запустят пять блочно-модульных котельных. Масштабная госпрограмма по модернизации ЖКХ охватит более 40 тысяч жителей, 289 многоквартирных домов и 37 социальных учреждений. Округ посетил губернатор Андрей Воробьев. Он осмотрел строящуюся котельную на Восточном проезде и пообщался с жителями.
На новой котельной установили четыре современных котла, сейчас там ведут пусконаладочные работы, а к июню объект выйдет на полную мощность.
«Все это делается для того, чтобы работа по теплоснабжению была максимально эффективна, в том числе в концевых домах. Все котельные, которые мы модернизируем или строим, закольцованы, они страхуют друг друга на случай нештатных ситуаций. В Электростали мы также меняем и сети», — сказал Воробьев.
По словам руководителя строительно-монтажного управления подрядной организации Алексея Ботанова, всего котельная обслуживает 4,8 тысячи жителей, 11 домов и три социальных объекта.
В этом году на Восточном проезде запустят еще четыре БМК: в поселках Фрязево, Всеволодово, Елизаветино и селе Иванисово. В следующем году новые котельные появятся на улице Золотухи в Электростали и в поселке Новые Дома.
Вместе с тем продолжается реконструкция котельной «Восточная» в Электростали, на которую ранее поступали жалобы из-за сбоев. В 2024 году объект передали в собственность муниципалитета и капитально отремонтировали. В этом году котельную переведут на дизельное топливо, что даст дополнительную гарантию на случай возможных аварий.
Также продолжается масштабное обновление теплотрасс. В этом году ремонт затронет 12,5 километра сетей. Большая часть работ пройдет в районе Восточном. Капремонт уже начался на улице Спортивной. Участок обеспечивает теплом 12 домов и два детских сада. Завершить работы здесь планируют осенью.
Новые трубы также появятся между улицами Золотухи и Юбилейной, Карла Маркса и Октябрьской, Захарченко и Восточной, на Восточном проезде, улицах Корнеева, Загонова, Мичурина и Спортивной.
В Подмосковье продолжается цифровая трансформация теплоснабжения. Датчики установили на 13 из 16 котельных в Электростали. Это помогло снизить время устранения аварий на два часа.
Наша задача — в максимально короткий срок предпринимать все необходимые действия, чтобы люди бесперебойно получали тепло и горячую воду.
Андрей Воробьев
В целом программа модернизации ЖКХ в Подмосковье охватывает около 300 объектов, включая 135 котельных и 361 километр сетей. Самые заметные работы проведут в Богородском округе, Лотошине, Рузе, Чехове и Дмитрове.