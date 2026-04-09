Андрей Воробьев: более 12 км теплосетей обновят в Электростали в этом году

В этом году в Электростали обновят более 12 километров теплосетей и запустят пять блочно-модульных котельных. Масштабная госпрограмма по модернизации ЖКХ охватит более 40 тысяч жителей, 289 многоквартирных домов и 37 социальных учреждений. Округ посетил губернатор Андрей Воробьев . Он осмотрел строящуюся котельную на Восточном проезде и пообщался с жителями.

На новой котельной установили четыре современных котла, сейчас там ведут пусконаладочные работы, а к июню объект выйдет на полную мощность.

«Все это делается для того, чтобы работа по теплоснабжению была максимально эффективна, в том числе в концевых домах. Все котельные, которые мы модернизируем или строим, закольцованы, они страхуют друг друга на случай нештатных ситуаций. В Электростали мы также меняем и сети», — сказал Воробьев.

По словам руководителя строительно-монтажного управления подрядной организации Алексея Ботанова, всего котельная обслуживает 4,8 тысячи жителей, 11 домов и три социальных объекта.