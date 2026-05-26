На Совете законодателей ЦФО представили опыт Подмосковья в сфере демографии

Опыт Подмосковья по поддержке материнства, профилактике абортов и укреплению здоровья женщин предложили распространить на весь Центральный федеральный округ. Эти вопросы обсудили на заседании Совета законодателей ЦФО, которое прошло в Доме правительства Московской области.

Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев отметил, что демографическая повестка сегодня имеет первостепенное значение.

Председатель Совета законодателей ЦФО, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что работу по поддержке материнства и детства продолжат. По его словам, в восьми регионах Центральной России уже приняли законы, направленные против склонения женщин к абортам, однако полноценная система профилактики пока существует только в Московской и Рязанской областях.

«Закон разработан с учетом мнений всех конфессий, поддержан губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, медицинским сообществом и общественностью», — сказал Брынцалов.

В Московской области действует трехуровневая система родовспоможения, включающая 26 специализированных учреждений, 10 центров репродуктивного здоровья и проект «Наша женская консультация». Также работают 40 кабинетов доабортного консультирования и шесть центров медико-социальной помощи.

По словам председателя Совета, в Подмосковье законодательно закрепили специальные речевые модули для врачей, соблюдают «дни тишины», а перед процедурой прерывания беременности обязательным стало проведение УЗИ с демонстрацией сердцебиения плода. Семьям предоставляют меры поддержки при рождении ребенка — наборы для новорожденных, денежные выплаты и региональные выплаты на питание.

По итогам 2025 года после консультаций 1709 женщин, или 56% обратившихся, решили сохранить беременность. При участии губернатора Воробьева приняли приказ Минздрава России, запрещающий проведение абортов в амбулаторных условиях — теперь такие процедуры возможны только в стационарах.

