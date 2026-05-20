На следующей неделе в Подмосковье пройдет предварительное голосование «Единой России»

Проголосовать за кандидатов могут все жители Московской области старше 18 лет: процедура пройдет на сайте PG.ER.RU .

В Московской области, как и по всей стране, с 25 по 31 мая пройдет электронное предварительное голосование «Единой России». Жителям предстоит выбрать тех, кто этой осенью будет баллотироваться от партии в Госдуму, Мособлдуму и ряд муниципальных советов.

Федеральные эксперты отмечают, что Московская область — один из лидеров по уровню конкуренции: на место в региональном парламенте претендуют 13 человек (средний конкурс по стране в законодательные собрания — семь человек на место). Из более чем 900 зарегистрированных кандидатов Подмосковья 670 намерены баллотироваться в Мособлдуму, 235 — в Госдуму. Остальные претендуют на места в муниципальных советах депутатов.