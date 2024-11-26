Неизлечимое заболевание зачастую становится ударом как для самого человека, так и для его семьи. Когда пора обращаться за помощью, как в Подмосковье организована работа с такими пациентами, рассказала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова.

По ее словам, паллиативная помощь в Московской области может оказываться уже с момента постановки основного диагноза неизлечимого заболевания, но когда именно она выйдет на первый план, зависит от заболевания.

«У пациентов с нарушениями мозгового кровообращения решение о том, что реабилитационный потенциал исчерпан, принимает врач. С онкологическими заболеваниями сложнее. Здесь нужно послушать самого пациента, когда он говорит, что устал от бесконечных капельниц, от обследований, от очередей диспансерах. Вот тут паллиативная помощь становится основной», — рассказала Шестакова.

Паллиативная помощь, подчеркнула руководитель координационного центра, — это комплекс мероприятий, прежде всего медицинских, социальных, психологических, юридических. Это поддержка пациента и его семьи, оказавшихся в такой сложной ситуации.

В Московской области паллиативная помощь представлена как амбулаторным этапом, так и стационарным.

«Когда пациент находится дома, к нему может приезжать из выездная патронажная служба. Также пациент может обратиться в кабинет паллиативной помощи, который есть в поликлинике. Стационарный сегмент представлен отделениями паллиативной помощи и отделениями сестринского ухода», — пояснила Шестакова.

Обратиться за паллиативной помощью после того, как человека внесли в регистр паллиативного пациента, можно через координационный центр.

«В координационном центре у всех моих сотрудников стоит четкий временной алгоритм — 24 часа на то, чтобы человек, который обратился в координационный центр различными путями, начиная с горячей линии вплоть до личного сообщения в мессенджере, получил ту помощь, которая ему необходима. То есть пациенту объяснили, что такое паллиативная помощь, внесли его в регистр и систему учета таких пациентов. Чтобы к нему приехал врач, чтобы он получил медицинские изделия или обезболивающие препараты, чтобы его записали в кабинет. Всего 24 часа на отработку обращения», — отметила Шестакова.

Она подчеркнула, что за два года работы центра в Подмосковье удалось создать бесперебойно работающую схему помощи паллиативным пациентам.

Всего в регионе работают 37 отделений паллиативной помощи и сестринского ухода.

«Они между собой отличаются. Отделение паллиативной помощи работает над оказанием срочной помощи. Например, когда нужен подбор обезболивающей терапии, хирургического вмешательства и так далее, а отделения сестринского ухода направлены на то, чтобы закрепить то, что сделано в паллиативном отделении. Когда можно передать пациента родственникам домой», — пояснила Шестакова.

Также в регионе работают и патронажные службы, которые курируют все 52 городских округа Подмосковья.

Кроме того, пациенты могут обратиться не только за обезболивающими препаратами, но и получить необходимые медицинские изделия, начиная от кислородных концентраторов, заканчивая противопролежневыми матрасами.

«В 2022-23 годах правительство Московской области закупило большое количество медицинских изделий для использования на дому. Это изделия, которые направлены на респираторную поддержку, это аппараты, поддерживающие дыхание пациента, аппараты, позволяющие очистить дыхательные пути, кислородные концентраторы. Это очень дорогостоящее оборудование, которое пациент не может себе позволить купить. Это оборудование по нормативам должно быть предоставлено пациенту в течение пяти рабочих дней», — отметила Шестакова.

Она отметила отличную работу правительства региона, Минздрава и, конечно, команды координационного центра.

«Я горжусь командой, которая сформировалась в направлении оказания паллиативной помощи. Это, прежде всего, правительство, которое поддерживает, финансирует, слышит все наши потребности. Это Министерство здравоохранения, которое помогает, поддерживает, создает условия, в которых мы можем работать, координационный центр, который является очень важным звеном между пациентами, врачами и аналитикой всех проблем, всей потребностей Московской области», — заключила Анна Шестакова.