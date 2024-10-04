В Подмосковье работают пять особых экономических зон, и все они заполнены. Регион старается создать условия, чтобы предприятие могло реализовать свою бизнес-модель в самые короткие сроки. Об этом сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на международном форуме ОЭЗ. Он обсудил с зампредом правительства России Александром Новаком перспективы дальнейшего экономического развития этих кластеров.

В форуме, который проходит в Дубне 3–4 октября, принимают участие более 500 человек из 44 регионов России и 15 стран.

Воробьев отметил, что в Дубну приехали руководители особых экономических зон, делегации из других регионов.

«Мы сегодня здесь, чтобы обсудить проблемы, которые власть должна решить, в том числе на законодательном уровне. Современное время требует очень гибких быстрых решений, и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое, когда уже есть инфраструктура, когда есть две тысячи или 100 тысяч квадратных метров, где можно в короткий срок поставить станки, реализовать свою бизнес-модель», — добавил губернатор.

В Подмосковье работают четыре частные особые экономические зоны во Фрязине, Ступине, Кашире и Домодедове, а также одна государственная в Дубне. В регионе действует обширная программа поддержки резидентов — это льготные налоги на прибыль, имущество, земельный и транспортный налог, нулевые таможенные пошлины и другие.

Кроме того, Московская область помогает предпринимателям без лишней бюрократии получить все разрешения, быстро выйти на строительство производственных комплексов.

На территории ОЭЗ «Дубна» работают 32 завода, а всего там ведут бизнес 165 резидентов. Сейчас площадь ОЭЗ — 279 гектаров, в планах расширить еще на 56.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии наших площадок. ОЭЗ „Дубна“ мы планируем расширять уже в третий раз. Всегда очень приятно, потому что приходят новые компании, а те, кто уже реализовал проект, дальше расширяются. Это значит, что наше партнерство несет совершенно конкретный результат», — рассказал Воробьев.

Зампред правительства России Александр Новак в свою очередь отметил, что правительство поддерживает проекты, направленные на внедрение высокотехнологичных производств, на которых работают молодые специалисты. Ведь именно бизнес, работающий «на земле», в регионах, является драйвером экономики.

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