Сегодня 15:56 «Мы радуемся вашим победам». Воробьев — об успехах спортсменов и тренеров училища олимпийского резерва в Чехове Андрей Воробьев наградил тренеров училища олимпийского резерва № 4 в Чехове 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

Подмосковье

Спортсмены

Выставки

Награды

Музеи

Андрей Воробьев

Студенты

Образование

В Чехове продолжают развивать систему подготовки молодых спортсменов, а представители местного училища олимпийского резерва № 4 регулярно становятся победителями крупнейших российских соревнований. О достижениях атлетов, работе тренеров и развитии тренировочной базы рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Успехи спортсменов Во время поездки в Чехов глава региона встретился со спортсменами и тренерами училища, осмотрел музей спорта и вручил награды наставникам, которые подготовили победителей соревнований различного уровня. Этот сезон стал особенно успешным для чеховских спортсменов: впервые в истории представители училища получили золотые медали на всех первенствах России по гандболу сразу в четырех возрастных категориях — до 17, 18, 19 и 22 лет. Кроме того, команда выиграла первенство страны по водному поло среди юношей до 17 лет.

Фото: Екатерина Агеева 1/6 Фото: Екатерина Агеева 2/6 Фото: Екатерина Агеева 3/6 Фото: Екатерина Агеева 4/6 Фото: Екатерина Агеева 5/6 Фото: Екатерина Агеева 6/6

«Всегда очень приятно приезжать в спортивный город Чехов. Мы радуемся вашим победам — стабильность выступлений чеховских спортсменов хорошо известна. Спасибо директору училища олимпийского резерва Татьяне Геннадьевне Подорожной за то, что вы этим живете, объединяете лучших педагогов, лучших тренеров. Спасибо, что в Чехове есть талисман — человек, который вдохновляет, который воспитывает, всегда может дать совет — Владимир Салманович Максимов», — отметил Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил о важности наставников, в роли которых могут выступать друзья, родители и тренеры. Последние имеют особый статус и подход к ученикам, мотивируя их на невозможное. История и особенности училища Училище олимпийского резерва № 4 создали почти 20 лет в качестве специализированной площадки для подготовки гандболистов. С течением времени учреждение расширило направления подготовки, и сегодня здесь занимаются также водным поло, синхронным плаванием, художественной гимнастикой, боксом и другими видами спорта. Сейчас в училище занимаются около 200 человек.

Фото: Екатерина Агеева 1/7 Фото: Екатерина Агеева 2/7 Фото: Екатерина Агеева 3/7 Фото: Екатерина Агеева 4/7 Фото: Екатерина Агеева 5/7 Фото: Екатерина Агеева 6/7 Фото: Екатерина Агеева 7/7

Президент и главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов отметил, что развитие инфраструктуры позволило создать комфортные условия для тренировок и проживания спортсменов

«В этом году наши юные гандболисты завоевали четыре золотые медали в разных возрастных категориях. Это лучший показатель того, что мы движемся в правильном направлении — растим собственный резерв для главной команды, а не покупаем готовых игроков», — подчеркнул Владимир Максимов.

Фото: Екатерина Агеева 1/3 Фото: Екатерина Агеева 2/3 Фото: Екатерина Агеева 3/3

Сегодня в училище трудятся 18 тренеров, причем большинство из них имеют высшую квалификационную категорию. Также в учреждении преподают 24 педагога, которые занимаются подготовкой учителей физической культуры.

Именитые спортсмены За годы работы здесь вырастили более тысячи спортсменов, четверть из которых представляли Россию на международных соревнованиях. Среди самых известных выпускников — пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Вероника Калинина, синхронисты Кристина Аверина, Михаил Васильев, Валерия Плеханова, а также гимнастка Анна Батасова.

Фото: Екатерина Агеева 1/7 Фото: Екатерина Агеева 2/7 Фото: Екатерина Агеева 3/7 Фото: Екатерина Агеева 4/7 Фото: Екатерина Агеева 5/7 Фото: Екатерина Агеева 6/7 Фото: Екатерина Агеева 7/7

Сейчас 48 выпускников училища входят в состав национальных сборных России, а девять игроков «Чеховских медведей» посещают занятия в училище.

«Я в синхронном плавании с трех лет. Сейчас вхожу в состав сборной России и готовлюсь к чемпионату Европы. В училище поступила только в этом году, но оно уже стало для меня вторым домом. Здесь чувствуется колоссальная поддержка: нам не только помогают расти в спорте, но и мотивируют учиться. Я прекрасно понимаю, насколько важно качественное образование», — поделилась победительница и призер этапов Кубка мира Валерия Плеханова. Экспозиция музея Отдельное внимание во время визита уделили музею «Верность спорту храня», который работает при училище. В его коллекции насчитывают более двух тысяч экспонатов — от личных вещей известных спортсменов до реликвий.

Фото: Екатерина Агеева 1/10 Фото: Екатерина Агеева 2/10 Фото: Екатерина Агеева 3/10 Фото: Екатерина Агеева 4/10 Фото: Екатерина Агеева 5/10 Фото: Екатерина Агеева 6/10 Фото: Екатерина Агеева 7/10 Фото: Екатерина Агеева 8/10 Фото: Екатерина Агеева 9/10 Фото: Екатерина Агеева 10/10

Среди них — футбольный мяч с автографами членов сборной Португалии чемпионата мира 2018 года, материалы о легендах отечественного хоккея Владиславе Третьяке, Игоре Ларионове и Сергее Макарове, а также личные вещи и спортивный инвентарь, переданные чемпионами.

Особое место в музее занимает блок «Олимпийская мода», где представлена парадная форма сборной России разных лет — от Олимпиады в Атланте 1996 года до Игр в Токио 2020 года. «У нас есть по-настоящему уникальные реликвии. Например, плед с Олимпиады в Мехико 1968 года. Игры проходили в высокогорье, спортсменам выдавали такие пледы, чтобы они не мерзли. Мы его восстанавливали буквально вручную, боясь повредить старую ткань», — рассказала директор училища Татьяна Подорожная.