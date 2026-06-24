Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на заключительном заседании Мособлдумы VII созыва. Глава региона подвел итоги пятилетней совместной работы исполнительной и законодательной властей и поблагодарил парламентариев за эффективное решение ключевых задач Подмосковья, сообщила пресс-служба подмосковного парламента на официальном сайте .

В своей речи руководитель области отметил, что за прошедшие пять лет партнерство между ведомствами стало надежной опорой для преодоления возникающих вызовов. По словам Андрея Воробьева, главным фактором успешной работы депутатского корпуса оставалось непрерывное и активное общение с местными жителями.

Хочу сказать слова благодарности за нашу совместную работу, за проекты, вопросы и вызовы, которые мы обсуждали на самых разных площадках. Считаю, что партнерство в любом деле — это очень важное подспорье. <…> Все вызовы понятны только тогда, когда каждый из здесь присутствующих не устает общаться с жителями, досконально разбирается в вопросах — здравоохранение, ЖКХ, благоустройство, дороги, образование и т. д. Поэтому самое главное — важность таких встреч и коммуникация. Знаю, что многие из вас активно участвуют во всем, что позволяет давать ответы на самые острые и сложные вопросы жителей. Мы — одна команда. И от того, насколько убедительно, искренне и точно мы можем отвечать на запросы людей в каждом уголке Подмосковья, зависит очень многое.

Действующий созыв подмосковного парламента начал свою работу в сентябре 2021 года. В качестве главного приоритета власти определили благополучие жителей региона.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что все достижения последних лет стали результатом выстроенной системы публичной власти и конструктивного диалога с главами муниципалитетов и местными депутатами. Он указал, что региональному парламенту удалось сохранить единство и нацеленность на конкретный практический результат.

«Наш приоритет — люди. И все, что мы делали эти пять лет, мы делали для них и вместе с ними», — объяснил Игорь Брынцалов.

В рамках финального заседания Андрей Воробьев также вручил государственные и региональные награды наиболее отличившимся парламентариям. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов удостоился ордена «За заслуги перед Московской областью» I степени, его первому заместителю Ларисе Лазутиной присвоили звание «Почетный гражданин Московской области».

Кроме того, федеральными наградами отметили руководителей профильных комитетов. Глава бюджетного ведомства Тарас Ефимов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сотруднице образовательного и культурного комитета Лидия Антоновой вручили почетную грамоту президента России.

Еще одна работница того же подразделения Татьяна Сердюкова удостоилась ордена «За заслуги перед Московской областью» III степени. Главе Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максиму Коркину вручили орден Преподобного Сергия Радонежского.