«Мы — одна команда». Андрей Воробьев вручил юным спортсменам кубок Школьной лиги Андрей Воробьев наградил чемпионов кубка Школьной лиги

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награду абсолютным чемпионам Единой школьной лиги — команде Одинцовского округа. Игры посетили более 200 тысяч зрителей, а общее число просмотров в Сети составило порядка 130 миллионов.

Перед вручением переходящего кубка Школьной лиги Воробьев и начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков поговорили со спортсменами. «Хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в этом учебном году в самых разных соревнованиях. И отдельная благодарность тем, кто сегодня поддерживал девчонок и мальчишек в финальных играх — это было здорово. Мы — одна команда», — отметил губернатор. Он выразил надежду, что юные спортсмены будут продолжать делать успехи и достигать новых высот. «И, конечно, слова благодарности вашим учителям, тренерам, родителям — они сегодня точно рады за вас», — подчеркнул глава области. Он напомнил, что проект получил мощный стимул развития благодаря поддержке со стороны президента Владимира Путина. Воробьев уточнил, что в Школьную лигу планируют масштабировать на всю страну, и Подмосковье с удовольствием поделится своим опытом.

Новиков назвал сложившийся формат соревнований готовой «лучшей практикой». Он добавил, что этот красивый и успешный проект следует распространить и на другие регионы. «Важно, чтобы дети участвовали в подобных соревнованиях именно в массовом, оздоровительном формате, а не только в рамках спорта высших достижений. Мы планируем представить этот проект „Движению первых“ как одну из лучших практик для масштабирования», — рассказал Новиков. Во время церемонии закрытия прошли финалы баскетбольных соревнований. Победителями стали спортсмены из Люберец и Павловского Посада. Капитан команды Гимназии № 1 Ульяна Конева призналась, что соревнования оказались необычайно захватывающими. «Это наш дебют в Школьной лиге, нам очень понравилось. С огромным удовольствием участвовали бы и дальше, но, к сожалению, мы скоро уже выпускаемся — это наш последний год в школе», — уточнила она.

В этом сезоне Школьная лига проходила по четырем видам спорта и включала три этапа: муниципальный, региональный и «Финал четырех». Первые места по футзалу завоевала команда из Чехова, по волейболу — спортсмены из Дмитрова и Раменского. Сильнейшими шахматистами оказались школьники из Областной гимназии имени Е. М. Примакова. По результатам всех дисциплин первое место занял Одинцовский округ, второе — Раменский, а бронза досталась Балашихе. В следующем сезоне Лиги планируют принять участие 800 школ и 100 тысяч спортсменов. Также соревнования расширятся в плане дисциплин: к ним добавятся теннис и киберспорт. «В каждой школе ребята соревнуются: кто-то занимается спортом профессионально, в спортшколе, а кто-то — как любитель. И нашей задачей было объединить их на уровне всего Подмосковья, чтобы они знакомились друг с другом, общались», — подчеркнул Андрей Воробьев. Он обратил внимание, что родители спортсменов никогда не остаются в стороне и видят труд детей и тренеров. Губернатор подтвердил, что организаторы продолжат думать над новыми идеями. Он также выразил надежду, что проект, получивший поддержку на федеральном уровне, будет только расширяться.