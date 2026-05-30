Сегодня 03:45 Музыка и живопись в «Архангельском». Для юных талантов из ЛНР организовали творческую программу Творческий проект для детей из ЛНР прошел в усадьбе «Архангельское» 0 0 0 Подмосковье

Благотворительный фонд «Синергия добра» организовал программу для юных талантов из Лисичанска. Впервые в усадьбе «Архангельское» объединились художники и музыканты — ребята выступили с концертом классической музыки под сводами «Колоннады». Подробности — в сюжете 360.ru.

Музыка и живопись на одной площадке В усадьбе «Архангельское» звучали скрипка, саксофон и гитара, а рядом дети работали с маслом и акрилом. Благотворительный фонд «Синергия добра» собрал на одной площадке юных художников и музыкантов из ЛНР. В Подмосковье приехали 22 человека. Для детей из Лисичанска подготовили экскурсии, мастер-классы и творческие встречи. Руководитель фонда Виктория Максимова рассказала, почему организаторы решили объединить музыкальное и художественное направления. «Мы захотели создать новый творческий союз между художниками и музыкантами. Чтобы они вдохновляли друг друга и, возможно, еще увереннее выбирали свой будущий путь», — объяснила она.

Концерт под сводами Колоннады Особенным этот приезд стал и для самих организаторов проекта. Если раньше программа ограничивалась мастер-классами по живописи, то теперь в «Архангельском» впервые прошел полноценный концерт. Юные музыканты исполнили классические произведения для скрипки, фортепиано, саксофона и гитары прямо под сводами «Колоннады». Параллельно дети работали вместе с профессиональными художниками-волонтерами. Многие из них участвуют в проекте уже несколько лет. Поездка как награда Чтобы попасть в программу, школьникам нужно было проявить себя в музыкальных и художественных школах Лисичанска. Для самых активных учеников подготовили насыщенную пятидневную поездку в Москву. Ребята уже успели посетить школу имени Рихтера и несколько знаковых мест столицы. Ученица музыкальной школы № 2 Лисичанска Варвара Ковалева призналась, что поездка стала для нее настоящим подарком. «Нас поселили в гостиницу, все очень нравится. Программа очень насыщенная», — рассказала она.

Искусство вопреки трудностям Педагоги отмечают: несмотря на сложную обстановку в Лисичанске, дети продолжают заниматься музыкой и живописью. Директор художественной школы Лисичанска Евгения Золенко рассказала, что родители по-прежнему приводят детей на занятия, даже несмотря на постоянную напряженность в городе. «Им хочется развиваться, творить и прикоснуться к прекрасному», — подчеркнула она. После мастер-классов дети представили свои работы. Позже картины отправят обратно в Лисичанск.