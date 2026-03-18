Мототехника — не детское дело? Как в Подмосковье защитят подростков от аварий на питбайках
«Единая Россия» провела круглый стол на тему питбайков в Московской области
Наступила весна, и на дорогах уже начали появляться питбайкеры — несовершеннолетние любители быстрой и опасной езды. Подростки плохо знают правила дорожного движения, иногда не могут справиться с управлением, из-за чего все время рискуют попасть в дорожную аварию. Как решить наболевшую проблему и защитить всех участников дорожного движения?
Что такое питбайк
Питбайк — компактный и облегченный мини-мотоцикл без фар и габаритных фонарей. Несмотря на способность развивать внушительную скорость, он не считается транспортным средством. Для использования питбайка, как и для велосипеда, не нужны права, однако ездить по дорогам общего пользования на нем запрещается. Регистрировать в ГАИ питбайк тоже не нужно, чем активно пользуются школьники.
Согласно правилам, ездить на мини-мотоциклах разрешается только на специальных участках или закрытых территориях: мотокроссовых трассах, тренировочных площадках, полях. На практике эти нормы часто нарушаются, что приводит к травмам и летальным исходам, особенно среди подростков.
Обучение несовершеннолетнего езде на питбайке должен контролировать взрослый, а допуск за руль возможен только после полной готовности. Также, помимо знаний и подготовки, водителю требуется полный комплект защитной экипировки: шлем, наколенники, налокотники и перчатки.
Мини-мотоциклы считаются спортивным инвентарем, и чаще всего на них катаются дети. В законе не прописано, с какого возраста можно управлять питбайков, поэтому за руль садятся даже те, кому едва исполнилось 11-12 лет.
Как уменьшить число ДТП
Сегодня тему питбайков подняли на круглом столе, организованном «Единой Россией». На встрече присутствовали депутаты Мособлдумы, представители ГАИ, Минтранса, автошкол и мотоклубов.
Собравшиеся сошлись во мнении — мини-мотоциклы представляют серьезную опасность, особенно если за руль садится неподготовленный несовершеннолетний, который ездит, где ему вздумается. А с учетом, что уже совсем скоро наступит лето, когда происходит пик аварий с питбайками, откладывать разработку мер для снижения числа ДТП — нельзя.
По мнению заместителя председателя Московской областной думы Олега Рожнова, питбайки должны использоваться только на специализированных спортивных объектах, так как к обычным дорогам этот транспорт просто не приспособлен.
Эта тема крайне актуальна. С каждым годом, к сожалению, она становится все более чувствительной.
Олег Рожнов
Заместитель председателя Московской областной думы
Несмотря на относительно небольшую стоимость и доступность, мини-мотоциклы могут разгоняться до 100 километров в час. Некоторые школьники компанией собирают деньги на покупку мини-мотоцикла, а потом гоняют на нем по очереди, хвастаясь этим перед сверстниками.
Запрет на покупку топлива детям
Участники обратили особое внимание на тот факт, что продажа опасного спортинвентаря осуществляется даже через маркетплейсы, где покупатели не подтверждают свой возраст.
Заказать питбайк сейчас может даже 12-летний школьник, указал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, отметив, что вопрос, безусловно, нуждается в решении, но важно найти баланс и не препятствовать развитию детского мотоспорта.
«Это очень важная тема. Она является одним из аспектов комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения», — уточнил он.
Эффективным шагом, по оценке участников круглого стола, мог бы стать запрет для детей на покупку топлива для питбайков плюс ужесточение ответственности для родителей вплоть до изъятия транспорта.
Подготовка законопроекта об ограничении продажи топлива детям находится в завершающей стадии. На рассмотрение Мособлдумы «Единая Россия» внесет его уже в апреле, указал Олег Рожнов. Кроме того, в ближайшее время фракция партии в Мособлдуме направит обращение в Госдуму с просьбой ускорить принятие федерального закона по ограничению использования питбайков детьми.
Этот документ предполагает, что продажа таких транспортных средств будет разрешена, только если несовершеннолетний прошел обучение в мотошколе. Документом также устанавливается запрет на выезд на питбайках на дороги общего пользования. Их использование должно быть разрешено только на специальных, отведенных для этого местах.
Где кататься?
Другой ключевой темой обсуждения стал вопрос развития спортивных объектов, на которых можно безопасно ездить на питбайках. Исполнительный директор Федерации мотоциклетного спорта Московской области Максим Краев подчеркнул, что важно предлагать и альтернативные и безопасные варианты.
Он призвал чаще организовывать соревнования, продвигать престиж гонок, активнее вовлекать детей в спортивные секции. В качестве примера Краев посоветовал мотошколам использовать опыт спортивных залов, которые дают клиентам возможность бесплатно пройти пробный урок и только после этого принимать решение о дальнейшем посещении.
«Пусть первое занятие будет для детей безвозмездным, экскурсионным. На практике не каждый ребенок, садившийся на мотоцикл, продолжает на нем ездить», — объяснил Краев.
По мнению председателя комиссии подмосковной Общественной палаты по развитию транспортной инфраструктуры и дорог Александра Шатова, выходом из ситуации могло бы стать в том числе составление специальной карты мест, где подростки смогут кататься безопасно.