Наступила весна, и на дорогах уже начали появляться питбайкеры — несовершеннолетние любители быстрой и опасной езды. Подростки плохо знают правила дорожного движения, иногда не могут справиться с управлением, из-за чего все время рискуют попасть в дорожную аварию. Как решить наболевшую проблему и защитить всех участников дорожного движения?

Что такое питбайк

Питбайк — компактный и облегченный мини-мотоцикл без фар и габаритных фонарей. Несмотря на способность развивать внушительную скорость, он не считается транспортным средством. Для использования питбайка, как и для велосипеда, не нужны права, однако ездить по дорогам общего пользования на нем запрещается. Регистрировать в ГАИ питбайк тоже не нужно, чем активно пользуются школьники.

Согласно правилам, ездить на мини-мотоциклах разрешается только на специальных участках или закрытых территориях: мотокроссовых трассах, тренировочных площадках, полях. На практике эти нормы часто нарушаются, что приводит к травмам и летальным исходам, особенно среди подростков.

Обучение несовершеннолетнего езде на питбайке должен контролировать взрослый, а допуск за руль возможен только после полной готовности. Также, помимо знаний и подготовки, водителю требуется полный комплект защитной экипировки: шлем, наколенники, налокотники и перчатки.

Мини-мотоциклы считаются спортивным инвентарем, и чаще всего на них катаются дети. В законе не прописано, с какого возраста можно управлять питбайков, поэтому за руль садятся даже те, кому едва исполнилось 11-12 лет.

Как уменьшить число ДТП

Сегодня тему питбайков подняли на круглом столе, организованном «Единой Россией». На встрече присутствовали депутаты Мособлдумы, представители ГАИ, Минтранса, автошкол и мотоклубов.

Собравшиеся сошлись во мнении — мини-мотоциклы представляют серьезную опасность, особенно если за руль садится неподготовленный несовершеннолетний, который ездит, где ему вздумается. А с учетом, что уже совсем скоро наступит лето, когда происходит пик аварий с питбайками, откладывать разработку мер для снижения числа ДТП — нельзя.

По мнению заместителя председателя Московской областной думы Олега Рожнова, питбайки должны использоваться только на специализированных спортивных объектах, так как к обычным дорогам этот транспорт просто не приспособлен.