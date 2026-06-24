Мособлдума утвердила список из двухсот поручений жителей депутатам на 2027 год

Мособлдума утвердила перечень из 202 наказов жителей региона, которые будут профинансированы и реализованы в 2027 году. На эти цели из бюджета Московской области планируется выделить порядка 500 миллионов рублей. Соответствующее постановление депутаты приняли на 140-м заседании регионального парламента, информацию об этом власти разместили на официальном сайте ведомства.

В итоговый документ вошли точечные инфраструктурные и социальные проекты, направленные на улучшение городской среды в муниципалитетах.

В частности, предусмотрен ремонт покрытия спортивной площадки в школе № 33 в Балашихе, обустройство современной зоны отдыха в деревне Сидориха под Чеховом, реконструкция трибун стадиона «Сокол» в Орехово-Зуеве, а также благоустройство сквера в селе Мещерино городского округа Ступино.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов напомнил, что в текущем году депутаты приняли специальный закон, который упорядочил процедуру работы с заявками, поступающими от граждан во время личных приемов или в письменном виде.

Как устроена система наказов депутатам

Механизм отбора и реализации таких инициатив теперь строго регламентирован и проходит в несколько стадий. Сначала житель Подмосковья обращается к своему депутату с конкретным предложением по решению местной проблемы. Парламентарий оформляет проект наказа по установленной форме и в обязательном порядке согласовывает его с главой соответствующего муниципального образования.

Только после этого одобренное местными властями предложение направляется на рассмотрение в специальную окружную комиссию.

Экспертный отбор проектов комиссия осуществляет в два этапа. На предварительной стадии все поступившие заявки проверяются на соответствие формальным критериям и юридическим нормам местного значения.

На основном этапе прошедшие первичный фильтр инициативы оцениваются по специальной балльной системе. Проекты, набравшие наибольшее количество очков, ранжируются и включаются в итоговый перечень.

После этого профильный комитет Мособлдумы готовит проект постановления, который утверждается парламентом и направляется в правительство Московской области для последующей интеграции объектов в действующие государственные программы.

Новый закон о наказах избирателей официально вступит в силу с 1 января 2027 года и затронет финансовое планирование на трехлетний период, включая плановые 2028 и 2029 годы. В 2027 году на наказы избирателей власти выделят 500 миллионов рублей.

При этом из-за необходимости заблаговременного формирования параметров региональной казны в 2026 году процедуру провели по ускоренному графику. Направление депутатских проектов завершилось в мае, а финальный отбор и утверждение перечня наказов на 2027 год подмосковный парламент завершил к концу июня 2026 года.