Мособлдума приняла около 150 законов в весеннюю сессию

Московская областная дума завершила весеннюю сессию, в ходе которой было принято около 150 законов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поделился деталями проделанной работы в «Интервью 360» с Ксенией Присекиной.

По словам Брынцалова, особый упор сделали на социальную сферу, ввели новые меры поддержки для участников СВО, врачей и многодетных семей. Парламентарий уточнил, что итоги сессии, подведенные по результатам 18 проведенных заседаний Мособлдумы, оказались весьма плодотворными.

«Мы каждый раз анализируем ту или иную ситуацию, то, как она меняется по результатам наших встреч, как встречается губернатор с семьями военнослужащих, как работает депутатский корпус и главы муниципальных образований», — уточнил спикер.

По конкретным запросам приняли законы, в том числе касающиеся реабилитационного центра «Ясенки» для военнослужащих с тяжелыми ранениями. Дополнительно в Подмосковье внедрили меры по аренде средств реабилитации и открыли новый центр протезирования в Коломне.

Помимо этого, в регионе ввели дополнительное квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий, которых сейчас в регионе насчитывается около 92 тысяч. Теперь около четырех тысяч предприятий обязаны выделять 1% рабочих мест для трудоустройства ветеранов.

Образование и здравоохранение остаются в приоритете. В этом году капитально отремонтируют 41 школу и 23 дошкольных учреждения. Для привлечения молодых специалистов в эти сферы в Московской области ввели дополнительные меры поддержки, включая оплату жилья и стимулирующие выплаты. Например, с начала года программой «Земля врачам» воспользовались четыре тысячи специалистов.

В Московской области также продолжается масштабная программа газификации. В ее рамках предоставляются льготы не только на подведение газа до домовладений, но и на приобретение и установку оборудования. Инфраструктурные проекты также являются важным направлением работы. В этом году запланирована реконструкция 41 котельной и 183 километров сетей. Всего за три года планируется реконструировать 137 котельных и 243 километра сетей. На эти работы выделили 83 миллиарда рублей.

Брынцалов уточнил, что, несмотря на завершение сессии, депутаты продолжают работать. На период летних каникул запланированы приемы граждан и встречи с семьями военнослужащих. Это позволит оперативно решить возникающие проблемы и внести необходимые изменения в законодательство.

Теперь основным направлением работы на ближайшее время станет формирование бюджета на 2025 год. Принять его планируется к концу ноября.

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