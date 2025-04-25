Мособлдума подписала соглашение о сотрудничестве с Народным советом ЛНР

Делегация народного совета ЛНР посетила Мособлдуму. На встрече стороны заключили соглашение о сотрудничестве. Это стало еще одним важным шагом к совместной и продуктивной работе на благо россиян, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Два с половиной года назад по воле самих жителей состоялся референдум, на котором они высказались за возвращение ЛНР на историческую родину. Мы поддерживаем друг друга, строим общее будущее и начали это делать еще раньше. Парламентское сотрудничество у нас началось в конце 2017 года», — сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

В этот год делегация уже посещала Москву, а в 2019-м принимала гостей у себя. Тогда Россия и ЛНР начали делиться опытом в государственной политике. Московская область помогала создавать молодежный парламент, который начал работать в республике в прошлом году.

Сейчас Подмосковье проводит различные образовательные и культурные проекты и приглашает жителей ЛНР к участию, ведет ремонтные работы на новых территориях.