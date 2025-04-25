Мособлдума подписала соглашение о сотрудничестве с Народным советом ЛНР
Делегация народного совета ЛНР посетила Мособлдуму. На встрече стороны заключили соглашение о сотрудничестве. Это стало еще одним важным шагом к совместной и продуктивной работе на благо россиян, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Два с половиной года назад по воле самих жителей состоялся референдум, на котором они высказались за возвращение ЛНР на историческую родину. Мы поддерживаем друг друга, строим общее будущее и начали это делать еще раньше. Парламентское сотрудничество у нас началось в конце 2017 года», — сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
В этот год делегация уже посещала Москву, а в 2019-м принимала гостей у себя. Тогда Россия и ЛНР начали делиться опытом в государственной политике. Московская область помогала создавать молодежный парламент, который начал работать в республике в прошлом году.
Сейчас Подмосковье проводит различные образовательные и культурные проекты и приглашает жителей ЛНР к участию, ведет ремонтные работы на новых территориях.
«В прошлом году Фондом капремонта Московской области в ДНР, ЛНР и Запорожской области восстановлено более 440 объектов, в том числе социальных. Это и школы, и детские сады, и объекты здравоохранения и культуры», — отметил Брынцалов.
Также депутаты Мособлдумы вместе с активистами собирают и доставляют гумпомощь. За прошлый год удалось передать более 350 тонн.
«Народный совет ЛНР активно интегрирует республиканское законодательство в российское правовое поле. Только в прошлом году мы приняли 89 законов ЛНР и почти 700 постановлений», — отметил Денис Мирошниченко, председатель Народного совета ЛНР.
Со стороны республики Мирошниченко выразил готовность перенимать опыт и делиться своим, в частности в рамках СВО.
Кроме того, на встрече отметили ключевые приоритеты совместной работы: совершенствование законодательства, координацию законотворческих инициатив и усиление парламентского контроля.
«Важно, что в ЛНР, как и в Подмосковье, уделяется большое внимание сохранению исторической памяти, воспитанию молодежи в духе патриотизма, бережному отношению к ветеранам Великой Отечественной войны и воинам, защищающим республику в это непростое время», — добавил спикер регионального парламента.
По мнению парламентариев, Год защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне еще больше объединяют, стремясь сохранить память о подвигах и мужественных людях, защищавших страну.