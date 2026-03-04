Мособлдума по итогам предстоящих выборов может обновиться на 40%

«Единая Россия» запускает процедуру предварительного голосования для отбора кандидатов на выборы в Госдуму и региональный парламент. По итогам предстоящих выборовМособлдума может обновиться на 40%

«Каждый из вас не только имеет право, но и моральную обязанность говорить о своем отношении к предварительному голосованию. Все вы опытные, авторитетные люди. Чем больше людей, опираясь на ваши оценочные суждения, обратят внимание на предварительное голосование, тем выше шансы выбрать самых достойных кандидатов», — сказал он.

В состав федерального оргкомитета вошли герои России и ветераны спецоперации, представителя науки, эксперты в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, волонтеры, представители ведущих СМИ. Среди них — сенатор, герой России Александр Карелин, избранный председателем оргкомитета, сенатор, заслуженный мастер спорта России и известный гроссмейстер Сергей Карякин, президент Ассоциации специалистов по связям с общественностью РАСО Евгений Минченко и другие.

«Наша партия официально начинает отбор кандидатов, которые представят ее на выборах в Госдуму IX созыва. Предварительное голосование — уникальная для России партийная процедура, наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании. А мы — отобрать тех, кому действительно доверяют граждане. Кто разделяет идеи и ценности нашей партии», — подчеркнул Владимир Якушев.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев дал старт работе федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования. По его словам, так партия фактически инициировала начало большой избирательной кампании, которая пройдет по всей стране.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование будет проходить с 11 марта по 30 апреля. До 15 мая каждый из них должен опубликовать два видео, где расскажет о себе и своей программе. От этого требования освобождены участники спецоперации. С 20 апреля по 29 мая пройдет регистрация избирателей — через «Госуслуги». Само голосование состоится с 25 мая по 31 мая.

«Единая Россия» создаст все условия для участия в выборах ветеранов спецоперации. Их включение в политическую жизнь — задача, поставленная президентом, лидером «Единой России» Владимиром Путиным. Для ветеранов сохраняются преференции: они получают дополнительно 25% от того количества голосов, которые наберут в ходе голосования.

Как отмечают эксперты и организаторы, информационная безопасность процедуры предварительного голосования обеспечена передовой IT-инфраструктурой и технологиями, разработанными ведущими специалистами в этой сфере, и подтверждена многолетним опытом. Данные избирателей надежно защищены, как и тайна голосования. При этом все заинтересованные смогут следить за голосованием и подведением его итогов.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, комментируя старт работы федерального оргкомитета, напомнил, что в Московской области помимо выборов в Госдуму в сентябре пройдут выборы в региональный парламент и ряд муниципальный кампаний. Он подчеркнул, что партию представят те кандидаты, которых выберут жители Подмосковья.

«Именно жителям партия традиционно доверит выбрать наиболее достойных людей, которые смогут представлять их интересы. Уверен, что конкуренция будет высокой, как это было в 2016 и 2021 годах. В Московской области много жителей из самых разных сфер, активных и инициативных, готовых брать на себя ответственность и работать на благо своих городов. Обновление Мособлдумы по итогам выборов может составить 30-40%. Учитывая опыт муниципальных кампаний прошлого года, мы ожидаем активного участия наших героев — участников СВО», — рассказал Игорь Брынцалов.

Президент неоднократно подчеркивал, что люди, защищавшие страну с оружием в руках — это золотой фонд страны, они делом доказали свою любовь к родине, напомнил он.

«Также рассчитываем на участие нашего молодежного крыла — молодогвардейцев, волонтеров. У нас за последние пять лет более 200 активистов „Молодой Гвардии Единой России“ получили мандаты муниципальных депутатов. Важно, чтобы в политику приходили новые и свежие идеи», — добавил Игорь Брынцалов.