Мособлдума и Заксобрание Нижегородской области договорились о сотрудничестве
Московская областная дума и Законодательное собрание Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча делегаций состоялась 31 марта в Доме правительства Подмосковья.
Документ подписали председатели парламентов Игорь Брынцалов и Евгений Люлин.
В состав участников с областной стороны вошли заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов, глава комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, председатель комитета по бюджету и предпринимательству Тарас Ефимов, а также руководитель аппарата Артур Шенкао.
Нижегородскую область представляли заместитель председателя Законодательного собрания Денис Бакиев, председатель профильного комитета по экономике, промышленности и туризму Игорь Норенков и руководитель аппарата Максим Ребров.
Стороны определили ключевые направления совместной работы. В фокусе внимания — нормотворческая деятельность, межбюджетные отношения, развитие туризма, внедрение современных информационных технологий и повышение эффективности парламентской работы.
Особый акцент участники встречи сделали на вопросах поддержки бойцов специальной военной операци.
«Подмосковье с начала СВО закрепило за депутатами „Единой России“ семьи контрактников и мобилизованных. Парламентарии на постоянной связи с ними. Из этого общения и рождаются меры поддержки — сейчас у нас их порядка 40. Предложили коллегам посмотреть, как у нас устроена реабилитация — мы открыли первый в стране объединенный протезно-реабилитационный центр для ветеранов СВО. Всего у нас работает четыре центра реабилитации», — отметил Игорь Брынцалов.
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал укрепление межпарламентских связей ключевым условием для успешного решения актуальных задач, стоящих перед регионами.
«Законодатели Нижегородской области и Подмосковья имеют огромный потенциал для совместной работы. Мы готовы обмениваться опытом законотворческой деятельности, повышать эффективность труда депутатов и аппарата, внедрять бережливые технологии», — отметил он.
В качестве дополнительных точек соприкосновения он обозначил реализацию молодежной политики и систему патриотического воспитания. По итогам встречи Евгений Люлин пригласил подмосковных коллег принять участие в работе Совета законодателей Приволжского федерального округа, что позволит продвигать инициативы, важные для обоих регионов, на межрегиональном уровне.
Нижегородская область стала 16-м субъектом, с которым Подмосковье оформило такое соглашение.