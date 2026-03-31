Мособлдума и Заксобрание Нижегородской области договорились о сотрудничестве

Московская областная дума и Законодательное собрание Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча делегаций состоялась 31 марта в Доме правительства Подмосковья.

Документ подписали председатели парламентов Игорь Брынцалов и Евгений Люлин.

В состав участников с областной стороны вошли заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов, глава комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, председатель комитета по бюджету и предпринимательству Тарас Ефимов, а также руководитель аппарата Артур Шенкао.

Нижегородскую область представляли заместитель председателя Законодательного собрания Денис Бакиев, председатель профильного комитета по экономике, промышленности и туризму Игорь Норенков и руководитель аппарата Максим Ребров.