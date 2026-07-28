Мощные котельные и новые теплосети. Почти 500 объектов обновят в Подмосковье к зиме

Министр Воропанов: свыше 200 котельных модернизируют в Подмосковье к зиме

В Подмосковье продолжается масштабная подготовка объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду, включая модернизацию котельных, тепловых сетей и других объектов коммунальной инфраструктуры. О реализации программы доложил губернатору Андрею Воробьеву министр энергетики региона Сергей Воропанов.

В Московской области обновляют 492 объекта теплоснабжения. На реализацию программы направили 50 миллиардов рублей. Работы проводят сразу по нескольким направлениям. Речь идет о государственной программе, концессионных соглашениях, инвестиционных программах ресурсоснабжающих организаций и дополнительном ремонте.

Мероприятия в рамках государственной программы

Самый масштабный объем работ предусмотрен в рамках государственной программы — 243 объекта. Сейчас работы проходят на 222 из них.

В список входит модернизация 53 котельных, 42 блочно-модульных котельных, 34 центральных тепловых пунктов, одного резервного топливного хозяйства и 92 объектов теплосетей. Всего предстоит установить 187 котлов, смонтировать 143 БМК и обновить 133 километра тепловых сетей.

Наиболее крупные объемы работ по стоимости контрактов реализуют в Чехове, Люберцах, Реутове, Ступине и Королеве. По количеству котлов лидируют Апрелевка, Чехов, Руза, Ступино и Богородский округ, а по протяженности обновляемых сетей — Кашира, Чехов, Электросталь, Солнечногорск и Королев.

«Осталось полтора месяца до начала пробных топок, а до запуска по новой системе остался месяц. На сегодняшний день 24 объекта полностью завершены», — пояснил Сергей Воропанов.