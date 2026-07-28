Мощные котельные и новые теплосети. Почти 500 объектов обновят в Подмосковье к зиме
Министр Воропанов: свыше 200 котельных модернизируют в Подмосковье к зиме
В Подмосковье продолжается масштабная подготовка объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду, включая модернизацию котельных, тепловых сетей и других объектов коммунальной инфраструктуры. О реализации программы доложил губернатору Андрею Воробьеву министр энергетики региона Сергей Воропанов.
В Московской области обновляют 492 объекта теплоснабжения. На реализацию программы направили 50 миллиардов рублей. Работы проводят сразу по нескольким направлениям. Речь идет о государственной программе, концессионных соглашениях, инвестиционных программах ресурсоснабжающих организаций и дополнительном ремонте.
Мероприятия в рамках государственной программы
Самый масштабный объем работ предусмотрен в рамках государственной программы — 243 объекта. Сейчас работы проходят на 222 из них.
В список входит модернизация 53 котельных, 42 блочно-модульных котельных, 34 центральных тепловых пунктов, одного резервного топливного хозяйства и 92 объектов теплосетей. Всего предстоит установить 187 котлов, смонтировать 143 БМК и обновить 133 километра тепловых сетей.
Наиболее крупные объемы работ по стоимости контрактов реализуют в Чехове, Люберцах, Реутове, Ступине и Королеве. По количеству котлов лидируют Апрелевка, Чехов, Руза, Ступино и Богородский округ, а по протяженности обновляемых сетей — Кашира, Чехов, Электросталь, Солнечногорск и Королев.
«Осталось полтора месяца до начала пробных топок, а до запуска по новой системе остался месяц. На сегодняшний день 24 объекта полностью завершены», — пояснил Сергей Воропанов.
Министр энергетики отметил, что отдельные объекты требуют дополнительного внимания, однако рисков для успешного прохождения отопительного сезона нет. В ряде случаев предусмотрено временное использование действующих котельных с последующим переходом на новые мощности после завершения работ.
Среди успешных примеров глава ведомства отметил объекты в Ступине, Луховицах и Лосино-Петровском, где работы начались заранее и достигли высокой строительной готовности.
По программе необходимо установить 187 котлов, часть из них уже доставили. Аналогичная ситуация с трубами — из запланированных 133 километров установили 86.
Благоустройство после ремонта
Отдельное внимание уделяют внешнему виду территорий после завершения ремонта. Пространства полностью восстанавливают, особенно возле школ, детских садов и других социальных объектов.
«Благоустройство — это неотъемлемая часть сдачи объекта в эксплуатацию», — подчеркнул Сергей Воропанов.
Работы по концессионным соглашениям и инвестпрограммам
В рамках концессионных соглашений в этом году обновляют 98 объектов на сумму 11,7 миллиарда рублей, включая 59 котельных, один центральный тепловой пункт и 38 объектов теплосетей общей протяженностью 76 километров.
Дополнительно реализуют программу ремонтов: 28 объектов на сумму 563 миллиона рублей.
Кроме того, продолжается работа по инвестиционным программам ресурсоснабжающих организаций. В нее включили 126 объектов, среди которых 57 котельных, 14 ЦТП и 39 километров сетей.
Диалог с жителями
Министр отметил важность информирования жителей о ходе модернизации. Региональный проектный офис Минэнерго совместно с профильными ведомствами регулярно рассказывает о реализации программ, что позволяет жителям получать актуальную информацию о работах.
По итогам отопительного сезона на территориях, где прошла модернизация, количество обращений по вопросам теплоснабжения снизилось на 38%.
Основная задача на текущий период — завершить основные работы, провести пробные топки до 15 сентября и обеспечить надежную работу системы теплоснабжения в предстоящий зимний сезон.