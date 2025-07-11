Морская вода, шезлонги и коктейли. Где в Подмосковье искупаться в бассейне под открытым небом?

Фото: Бассейн у яхт-клуба Tenzor Sailing Club на Пестовском водохранилище в Мытищах / Медиасток.рф

Сезон отдыха у воды, прохладительных напитков и загара пришел в Подмосковье в середине лета. Понежиться на шезлонге и искупаться в бассейне под открытым небом можно на базе отелей и термальных комплексов. О том, где провести время в знойную жару, расскажем в нашем материале.

Бассейны в Подмосковье работают в отелях и на базах отдыха — там предлагают широкие возможности досуга: спортивные занятия, игры и напитки. Некоторые из них наполнены морской водой, а часть — обустроены специально для детей.

Гостиничный комплекс «Солнечный» в деревне Дулепово

Круглогодичный бассейн работает в гостиничном комплексе «Солнечный» в Солнечногорске. Стоимость двухместного номера здесь стартует от 6000 тысяч рублей.

На территории комплекса находится самый большой в регионе открытый бассейн с подогревом и зоной джакузи, а также бассейн с морской водой и чашей в виде гриба высотой пять метров. Посещение этих зон входит в стоимость проживания.

Кроме того, в отеле работает шведский стол, тренажерный зал, скалодром, игровые автоматы и многое другое.