Морская вода, шезлонги и коктейли. Где в Подмосковье искупаться в бассейне под открытым небом?

Жителям Подмосковья напомнили об открытых бассейнах

Бассейн у яхт-клуба Tenzor Sailing Club на Пестовском водохранилище в Мытищах
Фото: Бассейн у яхт-клуба Tenzor Sailing Club на Пестовском водохранилище в Мытищах/Медиасток.рф

Сезон отдыха у воды, прохладительных напитков и загара пришел в Подмосковье в середине лета. Понежиться на шезлонге и искупаться в бассейне под открытым небом можно на базе отелей и термальных комплексов. О том, где провести время в знойную жару, расскажем в нашем материале.

Бассейны в Подмосковье работают в отелях и на базах отдыха — там предлагают широкие возможности досуга: спортивные занятия, игры и напитки. Некоторые из них наполнены морской водой, а часть — обустроены специально для детей.

Гостиничный комплекс «Солнечный» в деревне Дулепово

Круглогодичный бассейн работает в  гостиничном комплексе «Солнечный» в Солнечногорске. Стоимость двухместного номера здесь стартует от 6000 тысяч рублей.

На территории комплекса находится самый большой в регионе открытый бассейн с подогревом и зоной джакузи, а также бассейн с морской водой и чашей в виде гриба высотой пять метров. Посещение этих зон входит в стоимость проживания.

Кроме того, в отеле работает шведский стол, тренажерный зал, скалодром, игровые автоматы и многое другое.

Городской пляж «Порт на ВДНХ» в Москве
Фото: Городской пляж «Порт на ВДНХ» в Москве/Медиасток.рф

Les Art Resort в Рузе

Загородный отель Les Art Resort расположился в поселке Дорохово посреди леса. Гостям доступны не только всесезонные бассейны, но и рестораны, контактный зоопарк и спортивный центр.

Рядом с зоной отдыха находится русская баня, а также финская сауна и СПА.

Стоимость двухместного номера здесь начинается от 16,9 тысячи рублей.

Термальный курорт в Видном

В состав термального комплекса на Олимпийской улице в Видном входят банный комплекс и акватория. Это детский и взрослый бассейны, один из которых наполнен морской водой. Гости также могут посетить массовые парения, мастер-классы и анимационные программы.

Час отдыха для взрослых составит от 450 рублей, двухчасовой билет для детей и студентов — 800 рублей.

Бассейн «Чайка» 2 часть
Фото: Бассейн «Чайка» 2 часть/Медиасток.рф

«Кантри Резорт» в Дмитрове

В деревне Вербилки на берегу реки Дубны работает курортный отель с круглогодичным бассейном и гидромассажем. Для отдыха здесь не обязательно снимать номер — гостям доступны однодневное посещение. Его стоимость составит 1,5 тысячи рублей. Бесплатно предоставят шезлонги и полотенца.

Спортивный парк «Атлант»

Спортивный парк находится в Орехово-Зуеве. Там есть каток, лыжная трасса, места для проведения праздников и бассейн с комфортной температурой 28-30 градусов. Плавать здесь можно как летом, так и зимой.

В комплексе также работает финская сауна, турецкий хаммам и СПА кабинеты.

Стоимость посещения стартует от 600 рублей за один час.

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