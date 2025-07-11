Морская вода, шезлонги и коктейли. Где в Подмосковье искупаться в бассейне под открытым небом?
Жителям Подмосковья напомнили об открытых бассейнах
Сезон отдыха у воды, прохладительных напитков и загара пришел в Подмосковье в середине лета. Понежиться на шезлонге и искупаться в бассейне под открытым небом можно на базе отелей и термальных комплексов. О том, где провести время в знойную жару, расскажем в нашем материале.
Бассейны в Подмосковье работают в отелях и на базах отдыха — там предлагают широкие возможности досуга: спортивные занятия, игры и напитки. Некоторые из них наполнены морской водой, а часть — обустроены специально для детей.
Гостиничный комплекс «Солнечный» в деревне Дулепово
Круглогодичный бассейн работает в гостиничном комплексе «Солнечный» в Солнечногорске. Стоимость двухместного номера здесь стартует от 6000 тысяч рублей.
На территории комплекса находится самый большой в регионе открытый бассейн с подогревом и зоной джакузи, а также бассейн с морской водой и чашей в виде гриба высотой пять метров. Посещение этих зон входит в стоимость проживания.
Кроме того, в отеле работает шведский стол, тренажерный зал, скалодром, игровые автоматы и многое другое.
Les Art Resort в Рузе
Загородный отель Les Art Resort расположился в поселке Дорохово посреди леса. Гостям доступны не только всесезонные бассейны, но и рестораны, контактный зоопарк и спортивный центр.
Рядом с зоной отдыха находится русская баня, а также финская сауна и СПА.
Стоимость двухместного номера здесь начинается от 16,9 тысячи рублей.
Термальный курорт в Видном
В состав термального комплекса на Олимпийской улице в Видном входят банный комплекс и акватория. Это детский и взрослый бассейны, один из которых наполнен морской водой. Гости также могут посетить массовые парения, мастер-классы и анимационные программы.
Час отдыха для взрослых составит от 450 рублей, двухчасовой билет для детей и студентов — 800 рублей.
«Кантри Резорт» в Дмитрове
В деревне Вербилки на берегу реки Дубны работает курортный отель с круглогодичным бассейном и гидромассажем. Для отдыха здесь не обязательно снимать номер — гостям доступны однодневное посещение. Его стоимость составит 1,5 тысячи рублей. Бесплатно предоставят шезлонги и полотенца.
Спортивный парк «Атлант»
Спортивный парк находится в Орехово-Зуеве. Там есть каток, лыжная трасса, места для проведения праздников и бассейн с комфортной температурой 28-30 градусов. Плавать здесь можно как летом, так и зимой.
В комплексе также работает финская сауна, турецкий хаммам и СПА кабинеты.
Стоимость посещения стартует от 600 рублей за один час.