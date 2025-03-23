Молодежь Подмосковья встретилась с блогером Дмитрием Пучковым
В Подмосковье стартовал третий сезон проекта «Мы будущее. Сила смыслов», который проводит Министерство информации и молодежной политики Московской области. Это серия публичных встреч, где подрастающее поколение общается с известными людьми из разных сфер — от журналистики и искусства до геополитики и информационной безопасности. В зале Дома правительства Московской области собрались школьники, студенты, волонтеры и активисты — всего более тысячи человек.
В этот раз гостем стал блогер и публицист, член Общественной палаты России Дмитрий Пучков. Его знают как «Гоблина» — одного из самых популярных блогеров российского YouTube. После блокировки канала в 2022 году он перешел на отечественные платформы.
Встречу он начал со своей фирменной фразы: «Я вас категорически приветствую!» — зал ответил громкими аплодисментами. Общение получилось живым и открытым. Молодежь задавала вопросы на самые разные темы — от любимых компьютерных игр до геополитики.
«Я достаточно сообразительный, я все, что у меня есть, утащил на отечественные ресурсы — RUTUBE, „ВКонтакте“, Яндекс. В сумме на трех платформах получилось столько же просмотров, сколько на одном YouTube. У меня собственный, условно скажем, телевизионный канал, куда я приглашаю самых разных людей поговорить. Мы разбираем кино, игрушки, книжки и прочее», — отметил блогер.
Также на встрече поговорили и о профессии. Дмитрий поделился своим опытом: еще до армии он работал водителем на молокозаводе и хлебозаводе, затем освоил профессии автослесаря, таксиста, шлифовщика, токаря, кузнеца, электрика, библиотекаря, инженера-гидрогеолога и даже кинолога.
Молодежь поинтересовалась, как найти свое призвание. Дмитрий посоветовал внимательно прислушиваться к себе, выбирать то, что действительно интересно, но при этом не забывать о финансовой стороне. Он подчеркнул, что с возрастом растет ответственность за себя и близких, поэтому важно работать и не терять лицо.
Также обсудили и конфликт поколений. По мнению Пучкова, в молодости человек энергичен, полон амбиций, но к 33 годам его интересы часто сужаются. Однако это не значит, что жизнь должна превратиться в рутину.