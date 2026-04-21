Сегодня 15:03 Молодежь Подмосковья внесла предложения в Народную программу «Единой России»

Подмосковье

Молодежь

Депутаты

Студенты

«Единая Россия»

В Московской области реализуют масштабный молодежный проект — марафон идей «Город перемен». Его организовало движение «Молодая гвардия единой России».

Участникам предложили не просто высказывать предложения, а визуализировать их — создать макеты города будущего и презентовать свои разработки руководителям муниципалитетов. Самые проработанные инициативы планируют включить в обновленную Народную программу партии «Единая Россия». Уже за первую неделю к проекту присоединились более тысячи молодых людей из разных городов региона. В Лобне участники представили местным властям ряд предложений, среди которых модернизация Дома культуры «Чайка», создание тематического парка с музеем авиации и космонавтики, строительство нового корпуса детской больницы и обновление библиотек.

Фото: Пресс-служба "Молодой гвардии Единой России" Подмосковья 1/4 Фото: Пресс-служба "Молодой гвардии Единой России" Подмосковья 2/4 Фото: Пресс-служба "Молодой гвардии Единой России" Подмосковья 3/4 Фото: Пресс-служба "Молодой гвардии Единой России" Подмосковья 4/4

«Сегодня мы построили городскую библиотеку. В ней решили сделать небольшой сад, детскую зону, чтобы родители могли почитать, пока дети занимаются. А также небольшой балкончик, где можно было бы перекусить принесенной с собой едой и напитками», — отметила студентка Екатерина Мартынова.

В Жуковском молодежь сосредоточилась на развитии городской среды и сферы досуга. Студенты профильных учебных заведений предложили идеи жилых кварталов нового формата, крупного киберспортивного центра и парка развлечений. «Признаюсь честно: поначалу думала, что разговор пойдет о чем-то абстрактном. Но они пришли не просто с мечтами, а с пониманием, как эти проекты вписать в существующую городскую среду. Идея с киберспортивным кластером — это абсолютно новая для нас история, но именно такие смелые решения и двигают город вперед», — отметила руководитель отделения «Молодой гвардии» в Жуковском Елизавета Федорова.

Фото: Пресс-служба "Молодой гвардии Единой России" Подмосковья 1/3 Фото: Пресс-служба "Молодой гвардии Единой России" Подмосковья 2/3 Фото: Пресс-служба "Молодой гвардии Единой России" Подмосковья 3/3

В Ногинске на площадке филиала Государственного университета просвещения обсуждение затронуло вопросы транспортной доступности — в частности, строительство дополнительного моста через Клязьму. Также поднимались темы кадрового обеспечения образовательной сферы и модернизации общежития для студентов.

«„Город перемен“ — это не абстрактный мозговой штурм, а прикладной инструмент. Мы видим запрос молодых людей на соучастие в управлении. Наша задача — дать им возможность перейти от слов к делу, снабдив их знаниями и прямым выходом на руководителей, принимающих решения. Предложения, которые звучат на этих площадках, уже сейчас становятся частью большой работы над новой Народной программой „Единой России“», — уточнила руководитель «Молодой гвардии единой России» в Подмосковье Диана Алумянц. С учетом высокого интереса марафон планируют расширить: в ближайшее время он охватит Серпухов, Пушкинский округ, Щелково, Истру, Шатуру и другие муниципалитеты. Тему значимости местных инициатив ранее поднимал председатель партии Дмитрий Медведев на форуме «Малая родина — Сила России».

Фото: Пресс-служба "Молодой гвардии Единой России" Подмосковья 1/3 Фото: Пресс-служба "Молодой гвардии Единой России" Подмосковья 2/3 Фото: Пресс-служба "Молодой гвардии Единой России" Подмосковья 3/3

«Необходимо, чтобы запросы и инициативы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровней, а муниципальные депутаты имели возможность задействовать возможности всей нашей партийной инфраструктуры», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил уменьшить социальные и технологические различия между крупными городами и сельской местностью, что позволит равномерно развивать страну и повышать уровень жизни людей. В Народную программу уже включили свыше восьми тысяч предложений от жителей Подмосковья. Сбор инициатив проводят через общественные приемные партии, на горячей линии по номеру 8-800-200-89-50 и специализированном сайте.