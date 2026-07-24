Сегодня 16:03 Молодежь Подмосковья внесет предложения в новую народную программу Подмосковье

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Завершился очередной этап проекта «Гвардейская машина» — серии дворовых спортивных турниров, которые «Молодая Гвардия Единой России» проводит на объектах, благоустроенных по народной программе партии. На этот раз «машина» остановилась в Домодедово и Химках: здесь прошли соревнования по пляжному волейболу и футболу.

Турнир в Домодедове состоялся в парке «Взлет» — одном из самых ярких объектов народной программы в городе. Парк в микрорайоне Авиационный появился по инициативе жителей и за пять лет стал любимым местом отдыха для всего города. Здесь есть набережная вдоль пруда, теннисный корт, велодорожки, которые зимой превращаются в лыжную трассу, детские площадки с безопасным покрытием, ферма альпак, стрелковый тир и детский лабиринт. Молодогвардейцы оценили обновленное пространство и внесли новые предложения — строительство закрытого легкоатлетического манежа. Также ребята, которые занимаются волейболом, попросили расширить площадки для игр. «Парк „Взлет“ — это пример того, как наказы жителей превращаются в реальные дела. Люди голосовали за этот объект, выбирали, что здесь должно быть, — и сегодня мы видим результат: семьи отдыхают, дети растут в безопасной среде, а молодежь играет в волейбол на пляжной площадке, которую сами же и выбрали», — отметил депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

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Одна из участниц, Мария Курганская, отметила, что впервые участвует в подобном турнире и высоко оценила организацию и удобство площадки. В Химках «Гвардейская машина» прибыла на территорию спортивного комплекса «Юность» — объекта, который жители также выбрали в ходе голосования. Здесь обновили спортивно-игровой и тренажерный залы, ю обустроили зал хореографии. На футбольном поле «Юности» сошлись команды из разных микрорайонов города. «Мы вместе с командой весь июль проводили спортивные турниры под эгидой „Гвардейской машины“. Ребята соревнуются на объектах народной программы, чтобы люди знали, что это не просто строчки в отчетах, а места, где они живут, отдыхают и занимаются спортом. В Химках комплекс „Юность“ — яркий тому пример. Жители сами выбрали его для благоустройства, и сегодня здесь идут соревнования, тренировки, секции. А параллельно мы собираем наказы в новую народную программу „Единой России“, — подчеркнула руководитель „Молодой Гвардии Единой России“ Московской области Диана Алумянц. Она добавила, что проект «Гвардейская машина» уже стал настоящим брендом: турниры проходят в разных городах Подмосковья, и каждый раз география расширяется.

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