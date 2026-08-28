«Молодая гвардия Единой России» провела в Подмосковье гуманитарные ярмарки

Жители плели маскировочные сети, писали письма участникам СВО, собирали гуманитарную помощь и знакомились с работой добровольческих отрядов.

В Московской области завершилась серия окружных гуманитарных ярмарок «Помогаем вместе» — проект «Молодой гвардии Единой России». Ярмарки прошли в Солнечногорске, Королеве, Щелкове и еще в десятке городов Подмосковья. Как рассказала руководитель «Молодой гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц, гуманитарные ярмарки позволяют объединить на одной площадке сотни людей, сбор помощи, работу добровольческих мастерских и возможность для молодежи лично присоединиться к этой деятельности. «Мы хотели познакомить жителей с этой работой и показать, какое большое сообщество сегодня помогает фронту. Были матери с детьми, взрослые, серебряные волонтеры и молодежь. Ребята предлагают новые идеи, сами возят гуманитарную помощь», — отметила Диана Алумянц.

Фото: Фото администрации г.о. Солнечногорс

Гуманитарная площадка в Солнечногорске развернулась у Путевого дворца. Здесь работали зоны сбора помощи, мастерские, пункты сортировки и упаковки грузов. Молодогвардейцы провели презентацию гуманитарных миссий, показали, куда уходит собранная помощь и как она доходит до бойцов. Жители писали письма поддержки, готовили сухой душ и знакомились с работой местных волонтерских объединений.

В Центральном городском парке Королева активисты организовали плетение маскировочных сетей, подготовку писем бойцам, сбор помощи.

Лидия Челушкина, организатор волонтерского движения «Кольчуга», плетет маскировочные сети не первый год: «Мы плетем в технике „геометрия“, а также в технике „травка“ — она более пушистая. Плести маскировочные сети может каждый. Нужно только время и желание. Наши волонтеры с удовольствием обучают новичков. Вы можете прийти попробовать. Ребятам на фронте эти сети нужны в неограниченных количествах».

Фото: Фото администрации г.о. Королев

Ярмарка прошла и в новом парке Щелкова, реконструированном по народной программе «Единой России». В ней приняли участие более тысячи человек. Здесь, помимо мастерских, гости смогли увидеть выставку современных беспилотников, познакомиться с экипировкой и образцами вооружения.

«Можно примерить экипировку, проконсультироваться с инструктором по ее использованию. Это помогает лучше понять, в каких условиях сегодня работают наши бойцы и насколько тяжелую задачу они выполняют», — рассказал советник главы Щелкова, руководитель военно-патриотического объединения «Штурмовик» Виктор Дядюра.

Фото: Фото администрации г.о. Щелково 1/2 Фото: Фото администрации г.о. Щелково 2/2