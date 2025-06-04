Модернизация теплосетей и запуск новых производств. Глава Талдома — о планах по развитию округа в 2025-2026 годах

В 2025 году в Талдомском городском округе завершат благоустройство площади Карла Маркса и достроят новый корпус поликлиники местной больницы. Губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о дальнейших планах по развитию муниципалитета рассказал его глава Юрий Крупенин.

Модернизация теплосетей и систем водоотведения В Талдомском округе продолжается реализация программ по модернизации водо- и теплоснабжения. «Впереди летний сезон, в округе будет много дачников, повышенная нагрузка на сети. Поэтому важно, чтобы все, что касается воды, электричества и чистоты было на особом контроле», — напомнил Андрей Воробьев. В 2025 году в поселке Северном началось строительство новой блочно-модульной котельной. Кроме того, в Талдоме и Запрудне приступили к ремонту 10 километров теплосетей. Сведения о процессе работ и сроках их завершения губернатор поручил донести до местных жителей. В прошлом году в Талдоме и Запрудне капитально отремонтировали примерно 9,4 километра сетей, что позволило сделать более надежным теплоснабжение почти шести тысяч жителей и шести социальных объектов.

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Еще две котельные введут в эксплуатацию в деревне Григорово и селе Пановка в следующем году. Кроме того, в планах на будущий год — реконструкция сетей в поселках Северном и Запрудня. Юрий Крупенин сообщил, что в прошлом году в деревнях Павловичи и Нушполы, а также в селе Николо-Кропотки построили три водозаборных узла. Еще два сейчас возводят в деревнях Юркино и Ермолино.

«Кроме этого, закончили проектирование и начали работы по новым очистным сооружениям в Ермолино. Сдадим все три объекта в 2026 году. Огромный пласт работы по модернизации сетей водоотведения в поселке Вербилки, ремонту дюкера под рекой Дубной и модернизации канализационных сетей», — пояснил глава округа. В 2026–2028 годах проведут реконструкцию напорного коллектора в поселке Северном, а также реконструируют очистные сооружения на улице Загородной в Талдоме. Благоустройство общественных пространств За минувшие пять лет в муниципалитете провели благоустройство скверов в деревнях Кошелево, Юркино и Ермолино. В поселках Вербилки, Запрудня и Северном появились парковые и пешеходные зоны. В Талдоме разбили сквер на улице 8 Марта, обустроили зону для пешеходов на улице Победы, а также городской пляж, скейт-парк в парке «Победа».

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«В этом году заканчиваем большой проект — благоустройство площади Карла Маркса. Там у нас рядом и храм Михаила Архангела, и Краеведческий музей, и другие арт-объекты. Будет новое место для прогулок талдомчан и гостей округа», — рассказал Крупенин. В Запрудне планируют построить сквер Корсакова. Кроме того, возле Центрального дома культуры в Талдоме появятся детский сквер и пространство с памятниками погибшим участникам специальной операции.

Андрей Воробьев выразил руководству муниципалитета благодарность за помощь бойцам и их родным. «И вместе с тем еще раз отметить важность решения тех вопросов, которые они задают. Это требует того, чтобы постоянно быть на связи», — подчеркнул глава Московской области. Обновление больниц и учебных заведений В рамках встречи обсуждалась и тема здравоохранения. С 2020 года три фельдшерско-акушерских пункта появились в селах Квашенки, Павловичи и Великий Двор. Кроме того, за этот период был отремонтирован первый этаж гериатрического стационара в поселке Запрудня. Специалисты обновили три кабинета для проведения рентгена в Талдоме, Запрудне и Вербилках, а также детское отделение в Талдоме. В 2025 году модернизация коснется корпуса Б взрослой поликлиники Талдомской больницы.

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Большое внимание в округе уделяют привлечению новых врачей — за пять лет их появилось более 300. Сейчас медицинские учреждения укомплектованы на 93%. Для мотивации медиков предусмотрены различные меры поддержки. «Мы выделили 37 земельных участков, семь квартир, в этом году еще три квартиры выделим. Благодаря объединению с Дубненской больницей закрываем потребность в узких специалистах», — пояснил Юрий Крупенин.

Глава Талдома доложил также о ремонте средней школы № 1 и гимназии имени Цветкова в Талдоме. Обновление коснулось двух детских садов — в Талдоме и Запрудне, а также Темповского дома культуры и 27 спортивных объектов. В округе также появились новая библиотека и галерея «Свет вокруг». Развитие экономики и сельского хозяйства Особое внимание в Талдомском округе уделяют улучшению экономических показателей. За пять лет в муниципалитет привлекли 12 миллиардов рублей инвестиций. «За это время в два раза увеличились собственные доходы бюджета. Реализовано 46 инвестпроектов, создано более 4000 рабочих мест, в планах до 2028 года — еще 2000», — рассказал Крупенин. Сейчас развивают 34 проекта, среди которых есть программы импортозамещения. Так, к сентябрю предприятие «Электромаш» расширит производство материалов и компонентов для электронных плат, а компания «Экострой» — фасадных панелей для утепления.

Не менее амбициозные планы у округа в отрасли сельского хозяйства. «Посевная площадь с 2020-го в округе увеличилась в два раза. В 2023 году, например, мы собрали 37 тысяч тонн семенного картофеля. Сейчас его урожай занимает 15-20% от всего объема элитного семенного картофеля в Российской Федерации», — рассказал Юрий Крупенин.

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В Талдоме построили шесть картофелехранилищ, а еще два введут в эксплуатацию в следующем году. Кроме того, в деревня Вотря до 2026 года планируют возвести зерносушилку, а в поселке Северном — рыбный комплекс, где будут разводить африканского сома. Напомним, срок полномочий Юрия Крупенина на посту главы округа истекает в ноябре. Андрей Воробьев в финале встречи поинтересовался, готов ли он продолжить работу. Действующий глава муниципалитета подчеркнул, что хотел бы и дальше развивать территорию и внедрять инициативы по созданию комфортных условий для жителей.