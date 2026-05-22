В Коломне продолжается масштабное обновление городской среды и туристической инфраструктуры в рамках подготовки к 850-летию города, которое отметят в следующем году. О развитии общественных пространств, дорожной сети, музейных объектов, а также о новых инвестпроектах рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Коломну готовят к юбилею: что изменится в городе Один из старейших городов страны, получивший статус исторического поселения в 2010 году, сегодня входит в пятерку самых востребованных туристических направлений России. Ежегодно Коломна принимает около 10% всего туристического потока Московской области. Во время рабочей поездки в город Андрей Воробьев осмотрел ключевые объекты благоустройства, включая сквер «Блюдечко», обсудил модернизацию транспортной инфраструктуры и встретился с инвесторами, которые реализуют в городе гостиничные и ресторанные проекты.

«У нас большая программа: это и благоустройство, и все, что касается создания удобств для жителей и туристов, — мост, парк, гостиницы, рестораны и, конечно, музеи. Но на этом работа ни в коем случае не остановится: мы продолжим обустройство и дальше. Мы стараемся привлекать как можно больше туристов в наши исторические города, такие как Зарайск, Серпухов, Можайск. Видим там заметный рост посещаемости, а значит, нужно создавать новые пространства, интересные музеи и обеспечивать максимальный комфорт», — отметил Андрей Воробьев.

Он напомнил об особой роли профессиональных экскурсоводов, которые глубоко преданы своему делу и своей стране. Сквер «Блюдечко» Одним из центральных проектов стал сквер «Блюдечко», победивший во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. После завершения работ там установят арт-объекты, посвященные истории Коломенского кремля, навигационные стенды, информационные зоны о старинных воротах крепости, а также современные пространства для отдыха.

На территории уже уложили плиточное покрытие и обустроили лестницу к Ледовому дворцу. В сквере разместят качели, беседки, павильоны, систему освещения и видеонаблюдения, а также проведут масштабное озеленение.

Особенностью проекта станет символическое обозначение линии бывшей кремлевской стены, вдоль которой установят тематические скамейки. Кроме того, там появится тактильная карта кремля с подогревом, позволяющая детям изучать архитектуру даже зимой. Центральной точкой пространства станет кафе «Чай на блюдечке» с местной пастилой. «Все это будет дополнено яблоневым садом и продуманным озеленением. Сейчас объект готов на 80%: завершаем укладку клинкерного кирпича и плитки, высаживаем деревья. Рассчитываем полностью закончить работы в течение июня», — пояснил руководитель авторского коллектива проекта Петр Гордеев. Обновление кремля Масштабные изменения затронут и Коломенский кремль, построенный в XVI веке.

В этом году стартует реставрация Пятницких ворот, а затем специалисты приступят к восстановлению крепостных стен, башен и исторических зданий, включая Дом Воеводы, Успенский собор, Тихвинскую церковь и Шатровую колокольню.

Модернизация общественных пространств Параллельно благоустраивают другие общественные пространства города: сквер на улице Левшина, территорию возле мемориала «Жертвам радиационных катастроф» и зону на улице Гагарина. До 2027 года в Коломне также планируют обновить Советскую площадь, аллею имени Макеева, парк на бульваре 800-летия Коломны, несколько скверов и создать новый пешеходный маршрут по историческим улицам кремля. Отдельное внимание уделяют набережной Дмитрия Донского в районе Колычево. На месте пустующей территории создадут крупный парк с видом на Оку и Девичье Поле. В проект войдут спортивные площадки для волейбола, баскетбола, падел-тенниса и воркаута, семейные зоны отдыха, тюбинговые горки, пляж, площадки для выгула собак, амфитеатр и кафе с террасой.

Во время поездки губернатор также поговорил с экскурсоводами и сотрудниками музеев.

«Я работаю в музее с 2018 года и все это время наблюдаю, как кардинально меняется Коломна. Город расцветает, и это замечают не только сотрудники, но и гости. За последние годы мы видим колоссальный приток посетителей, причем активизировались не только туристы, но и сами коломенцы, особенно молодежь. Отношение к музеям стало по-настоящему теплым: жители воспринимают их как родной дом, приносят свои семейные реликвии в фонды, делятся историями», — отметила экскурсовод Татьяна Соловьева. Реализация инвестиционных проектов Инвесторы, в свою очередь, представили губернатору проекты по развитию гостиничной инфраструктуры. В центре Коломны возводят гостиничный комплекс на 200 номеров: первую очередь планируют ввести в эксплуатацию в конце года. Параллельно проходит проектирование второй. Также в одном из зданий, где проводят реконструкцию, создают апарт-отель. Кроме того, в рамках региональной программы «Один рубль за квадратный метр» в городе планируют реализовать музейно-ресторанный комплекс и бутик-отель. Один из таких объектов разместят в усадьбе Гаврюхиных.

«Сейчас мы занимаемся разработкой проектной документации для реставрации. В обновленном здании разместятся бутик-отель на 10–12 номеров, кондитерская и музейная лавка. В музейной части мы планируем воссоздать историю этого места и рассказать о первом владельце усадьбы. Наша главная цель — полностью восстановить исторический облик здания в его первозданном виде», — подчеркнул ресторатор Артем Плешков.

Всего в гостинично-ресторанной сфере Коломны реализуют 21 проект, еще восемь находятся на стадии подготовки. Для предпринимателей в Подмосковье действуют различные меры поддержки, включая предоставление земли без торгов, компенсации за создание инфраструктуры и налоговые льготы. Модернизация дорожной сети К юбилею в Коломне капитально отремонтируют 17 дорог, обновят освещение, тротуары, велодорожки и ливневую канализацию. Существенно изменится схема движения в центре: улица Октябрьской Революции станет односторонней в сторону Рязани, а Красногвардейская — в сторону Москвы.

Одностороннее движение введут и на ряде соседних улиц, что позволит разгрузить историческую часть города и расширить пешеходные зоны.

На улице Октябрьской Революции также обновят асфальт, бордюры, светофоры, организуют велодорожки, проведут озеленение и приведут в порядок фасады зданий.