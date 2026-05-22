Модернизация сквера, обновление кремля и строительство гостиниц. Воробьев — о подготовке Коломны к 850-летию
В Коломне продолжается масштабное обновление городской среды и туристической инфраструктуры в рамках подготовки к 850-летию города, которое отметят в следующем году. О развитии общественных пространств, дорожной сети, музейных объектов, а также о новых инвестпроектах рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Один из старейших городов страны, получивший статус исторического поселения в 2010 году, сегодня входит в пятерку самых востребованных туристических направлений России. Ежегодно Коломна принимает около 10% всего туристического потока Московской области.
Во время рабочей поездки в город Андрей Воробьев осмотрел ключевые объекты благоустройства, включая сквер «Блюдечко», обсудил модернизацию транспортной инфраструктуры и встретился с инвесторами, которые реализуют в городе гостиничные и ресторанные проекты.
«У нас большая программа: это и благоустройство, и все, что касается создания удобств для жителей и туристов, — мост, парк, гостиницы, рестораны и, конечно, музеи. Но на этом работа ни в коем случае не остановится: мы продолжим обустройство и дальше. Мы стараемся привлекать как можно больше туристов в наши исторические города, такие как Зарайск, Серпухов, Можайск. Видим там заметный рост посещаемости, а значит, нужно создавать новые пространства, интересные музеи и обеспечивать максимальный комфорт», — отметил Андрей Воробьев.
Он напомнил об особой роли профессиональных экскурсоводов, которые глубоко преданы своему делу и своей стране.
Сквер «Блюдечко»
Одним из центральных проектов стал сквер «Блюдечко», победивший во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.
После завершения работ там установят арт-объекты, посвященные истории Коломенского кремля, навигационные стенды, информационные зоны о старинных воротах крепости, а также современные пространства для отдыха.
На территории уже уложили плиточное покрытие и обустроили лестницу к Ледовому дворцу. В сквере разместят качели, беседки, павильоны, систему освещения и видеонаблюдения, а также проведут масштабное озеленение.
Особенностью проекта станет символическое обозначение линии бывшей кремлевской стены, вдоль которой установят тематические скамейки. Кроме того, там появится тактильная карта кремля с подогревом, позволяющая детям изучать архитектуру даже зимой.
Центральной точкой пространства станет кафе «Чай на блюдечке» с местной пастилой.
«Все это будет дополнено яблоневым садом и продуманным озеленением. Сейчас объект готов на 80%: завершаем укладку клинкерного кирпича и плитки, высаживаем деревья. Рассчитываем полностью закончить работы в течение июня», — пояснил руководитель авторского коллектива проекта Петр Гордеев.
Обновление кремля
Масштабные изменения затронут и Коломенский кремль, построенный в XVI веке.
В этом году стартует реставрация Пятницких ворот, а затем специалисты приступят к восстановлению крепостных стен, башен и исторических зданий, включая Дом Воеводы, Успенский собор, Тихвинскую церковь и Шатровую колокольню.
Модернизация общественных пространств
Параллельно благоустраивают другие общественные пространства города: сквер на улице Левшина, территорию возле мемориала «Жертвам радиационных катастроф» и зону на улице Гагарина.
До 2027 года в Коломне также планируют обновить Советскую площадь, аллею имени Макеева, парк на бульваре 800-летия Коломны, несколько скверов и создать новый пешеходный маршрут по историческим улицам кремля.
Отдельное внимание уделяют набережной Дмитрия Донского в районе Колычево. На месте пустующей территории создадут крупный парк с видом на Оку и Девичье Поле. В проект войдут спортивные площадки для волейбола, баскетбола, падел-тенниса и воркаута, семейные зоны отдыха, тюбинговые горки, пляж, площадки для выгула собак, амфитеатр и кафе с террасой.
Во время поездки губернатор также поговорил с экскурсоводами и сотрудниками музеев.
«Я работаю в музее с 2018 года и все это время наблюдаю, как кардинально меняется Коломна. Город расцветает, и это замечают не только сотрудники, но и гости. За последние годы мы видим колоссальный приток посетителей, причем активизировались не только туристы, но и сами коломенцы, особенно молодежь. Отношение к музеям стало по-настоящему теплым: жители воспринимают их как родной дом, приносят свои семейные реликвии в фонды, делятся историями», — отметила экскурсовод Татьяна Соловьева.
Реализация инвестиционных проектов
Инвесторы, в свою очередь, представили губернатору проекты по развитию гостиничной инфраструктуры.
В центре Коломны возводят гостиничный комплекс на 200 номеров: первую очередь планируют ввести в эксплуатацию в конце года. Параллельно проходит проектирование второй.
Также в одном из зданий, где проводят реконструкцию, создают апарт-отель. Кроме того, в рамках региональной программы «Один рубль за квадратный метр» в городе планируют реализовать музейно-ресторанный комплекс и бутик-отель.
Один из таких объектов разместят в усадьбе Гаврюхиных.
«Сейчас мы занимаемся разработкой проектной документации для реставрации. В обновленном здании разместятся бутик-отель на 10–12 номеров, кондитерская и музейная лавка. В музейной части мы планируем воссоздать историю этого места и рассказать о первом владельце усадьбы. Наша главная цель — полностью восстановить исторический облик здания в его первозданном виде», — подчеркнул ресторатор Артем Плешков.
Всего в гостинично-ресторанной сфере Коломны реализуют 21 проект, еще восемь находятся на стадии подготовки.
Для предпринимателей в Подмосковье действуют различные меры поддержки, включая предоставление земли без торгов, компенсации за создание инфраструктуры и налоговые льготы.
Модернизация дорожной сети
К юбилею в Коломне капитально отремонтируют 17 дорог, обновят освещение, тротуары, велодорожки и ливневую канализацию.
Существенно изменится схема движения в центре: улица Октябрьской Революции станет односторонней в сторону Рязани, а Красногвардейская — в сторону Москвы.
Одностороннее движение введут и на ряде соседних улиц, что позволит разгрузить историческую часть города и расширить пешеходные зоны.
На улице Октябрьской Революции также обновят асфальт, бордюры, светофоры, организуют велодорожки, проведут озеленение и приведут в порядок фасады зданий.