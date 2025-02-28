28 февраля 2025 17:00 Модернизация школ и ЖКХ. Глава Павловского Посада — о планах на 2025 год Глава Павловского Посада: местные теплосети модернизируют в 2025 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Благоустройство

ЖКХ

Строительство

Андрей Воробьев

Павловский посад

Ремонтные работы

Детский сад, котельную и центр допобразования капитально отремонтируют в Павловском Посаде в 2025 году. О масштабных изменениях, которые пройдут в округе в ближайшее время, губернатору Андрею Воробьев рассказал глава муниципалитета Денис Семенов.

«Мы продолжаем приводить в порядок и модернизировать школы и детские сады в округе. В этом году нам также предстоит отремонтировать котельную „Городок“ в Павловском Посаде и обновить свыше семи километров ветхих участков сетей», — сказал Воробьев. Новые инвестпроекты Сейчас в Павловском Посаде реализуют 20 инвестиционных проектов на 14,8 миллиарда рублей. На новых предприятиях появится свыше 1,8 тысячи рабочих мест. Так, в округе запустят производство замороженных продуктов, складской комплекс и многое другое.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«У нас за прошлый год было создано около 2,3 тысячи новых рабочих мест. Сейчас на сопровождении находится 20 инвестиционных проектов. До конца 2027-го мы создадим еще 1,8 тысячи рабочих мест, в основной капитал планируется вложить около 15 миллиардов рублей», — сказал глава. Ремонт школ В прошлом году в Павловском Посаде капитально отремонтировали школу-интернат для детей с особенностями здоровья на улице Тимирязева, а также лицей № 2, школу № 11 в поселке Большие Дворы, детский сад при павловопосадской гимназии и дошкольное учреждение в Электрогорске. Сейчас в работе находятся детский сад «Малютка» и Центр внешкольной работы в Электрогорске — его посещают около 200 ребят.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

«У нас второй смены нет. Даже существует небольшой запас мест в учреждениях, но это хорошо, поскольку мы расширяемся, на территории округа становится больше людей», — отметил Семенов. Обновление поликлиник В прошлом году в округе отремонтировали две поликлиники — в Павловском Посаде и Электрогорске. В этом году планируют запустить фельдшерский здравпункт в деревне Назарьево.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

По словам главы, за год округ привлек 31 медспециалиста, в этом году на работу планируют взять еще 33. ЖКХ В 2024 году в Павловском Посаде заменили 2,9 километра сетей ГВС и теплоснабжения, а также 1,1 километра холодного водоснабжения. Еще два километра теплосетей обновили в Электрогорске. В этом году ремонт проведут в котельной «Городок», обновят еще семь километров теплосетей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Блочно-модульные котельные планируют построить в деревнях Алферово, Казанское, Чисто-Перхурово и Ефимово. Изменения почувствуют около 52 тысяч человек. Расселение аварийных домов По словам Семенова, сейчас в округе 42 аварийных дома. В этом году планируют расселить 96 квартир, где проживают 226 человек. «Всего до конца 2027 года рассчитываем, что получится расселить 32 дома — около 700 жителей», — отметил он. Благоустройство В декабре прошлом года снесли торговый центр «Павловский Пассаж». На его месте планируют провести благоустройство — сейчас для этого разрабатывают проект сквера. По запросу жителей там появится парковка. Новая зона отдыха появится и в Электростали — там преобразят Стахановское озеро.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

«Кроме того, мы находимся в активном обсуждении с близкими наших участников СВО планов по созданию в Электрогорске и Павловском Посаде двух Аллей Героев — с памятниками, монументами, благоустройством, парковками. Сделаем все, чтобы почтить память наших земляков, наших защитников», — добавил Семенов.