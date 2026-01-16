Сегодня 13:41 Модернизация сферы ЖКХ и расселение аварийных домов. Глава Ступина рассказал о планах по развитию округа Глава Ступина доложил Воробьеву о планах по развитию округа до 2030 года 0 0 0 Фото: Евгений Пронин Подмосковье

В Ступине планируют модернизировать более 15 котельных, реконструировать стадион, а также реализовать свыше 30 инвестиционных проектов. О планах развития округа на ближайшие годы рассказал губернатору Андрею Воробьеву глава муниципалитета Сергей Мужальских.

На территории Ступина построят новые объекты и обновят уже существующие, что сделает жизнь людей более комфортной. Сергей Мужальских возглавляет округ уже пять лет. Обновление объектов ЖКХ «Знаю, что сейчас ведется большая работа по модернизации ЖКХ, в частности, в поселке Михнево, где мы должны реализовать эту программу в 2026-м году», — отметил Андрей Воробьев. По словам руководителя муниципалитета, это направление остается одним из приоритетных. «На территории округа расположены 31 котельная и 16 из них будут обновлены до 2028-го. В позапрошлом и прошлом годах мы реализовали 15 мероприятий — например, проложили 8,5 километра тепловых сетей, построили три блочно-модульные котельные, реконструировали четыре котельные», — пояснил Сергей Мужальских.

В течение двух лет планируется провести еще более 30 мероприятий, причем наиболее масштабные запланированы в поселке Михнево с населением 12 тысяч человек.

Сейчас там работают три котельные, одна из которых угольная. Еще один объект поставляет тепло в шесть домов, а третья — частная — в 22 здания. Перед Новым годом последнюю передали местным властям по решению суда. «Сейчас у нас заключен контракт — „Мособлгаз“ строит новую котельную на 27 мегаватт. В настоящий момент идут работы по фундаменту, монтажу, а на заводе собирают котлы. Рассчитываем, что в конце мая — начале июня мы эту котельную запустим», — уточнил Мужальских. Большое внимание в округе уделяют обновлению системы водоснабжения. В Ступине и Михневе до 2030 года построят современные очистные сооружения и водозаборные узлы, что позволит 90 тысячам жителей почувствовать улучшения. «В прошлом году мы начали эту работу, реализовали одно мероприятие — водовод в селе Ситне-Щелканово. В 2026-м приступаем к реконструкции очистных и ВЗУ, что существенно повлияет на качество воды», — рассказал глава муниципалитета. Программа расселения аварийных домов В округе активно занимаются расселением домов, находящихся в аварийном состоянии. Снесли 17 бараков, вместо которых на улице Горького и в Банном переулке в Ступине, а также в деревне Леонтьево возвели три новых здания. Более 420 семей уже переехали в комфортное жилье. До конца следующего года новоселье отметят еще 472.

В эксплуатацию в текущем году введут 15-этажный дом в Банном переулке и 17-этажный — на улице Чайковского. В Приокском переулке также началось возведение новостройки. Позже современные здания появятся на улице Куйбышева и в поселке Михнево.

Новые предприятия и привлечение инвесторов В Ступине активно реализуют крупные инвестиционные проекты. С 2021 года вложения в основой капитал составили почти 78 миллиардов рублей. В округе появилось более семи тысяч рабочих мест. За минувшие пять лет на территории построили животноводческий комплекс «Ступинская Нива», завод по производству сиропов «Монэн Рус», а также по выпуску СРР-пленки «Флекс Филмс Рус». «Сейчас в нашем инвестиционном портфеле — 32 крупных проекта с общим объемом инвестиций 48,8 миллиарда рублей. Все они находятся в работе, сроки реализации — 2026–2030 годы», — рассказал Сергей Мужальских.

Запланировано строительство предприятия «Барилла Рус Продакшн», где будут производить муку из твердых сортов пшеницы, заводов по выпуску молочной продукции «Унагранде Ступино», а также картонной упаковки «Ступинский гофрокомбинат».

Реализация проектов даст возможность создать дополнительные 3,2 тысячи рабочих мест. Ступино остается привлекательным для иностранных компаний. «Так, ООО „Марс“ работает на полную мощность. У него два предприятия: одно изготавливает корма для животных, другое — кондитерские изделия. Оба загружены, сохранили рабочие места, увеличили выпуск продукции», — уточнил глава округа. Больше всего зарубежных организаций функционируют в особой экономической зоне «Ступино Квадрат», которую открыли 10 лет назад.

Только в 2025 году там создали свыше 330 рабочих мест. Площадка после расширения занимает площадь свыше 600 гектаров. Сейчас в «Ступино Квадрат» 22 резидента. В этом году разместиться там планируют еще пять компаний.

Льготные участки для импортозамещающих предприятий Замена иностранной продукции остается одним из главных направлений экономики. В Ступине для строительства импортозамещающих предприятий на льготной основе предлагают землю. «Мы были первые, кто в Московской области заключил договор на предоставление таких земельных участков. Всего у нас уже выделено 14 участков, реализуется 10 проектов. Первый — компании „Трейлер“, которая в конце января должна открыть завод по производству прицепов», — отметил Мужальских. Реконструкция стадиона «Металлург» Один из наиболее значимых спортивных объектов в Ступине — стадион «Металлург», который построили еще в 1952 году. Здание, востребованное среди детей и взрослых, остро нуждалось в ремонте. Андрей Воробьев поинтересовался, как проходит процесс обновления объекта

«Благодаря вашей поддержке объект включили в госпрограмму. В настоящий момент уже на 90% выполнены демонтажные работы. Параллельно идут монтажные работы, штукатурные, стяжка полов, обновление кровли. Мы поставили себе задачу — завершить все в сентябре», — сообщил руководитель округа.

Он также рассказал, что возле стадиона по программе капитального ремонта модернизировали бассейн. Дальнейшие планы Срок полномочий Сергея Мужальских на посту главы Ступина заканчивается в феврале. Андрей Воробьев спросил, готов ли он принять участие в конкурсе на должность руководителя округа.

«С большим удовольствием это сделаю. Я с первого дня, как стал главой, переехал в Ступино, постоянно там живу, мои дети ходят в местную школу, нахожусь в контакте с жителями. Поэтому готов продолжать работать на благо Ступина», — ответил Сергей Мужальских.