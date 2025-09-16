Сегодня 16:32 Модернизация объектов ЖКХ и строительство школ. Инна Волкова подвела итоги работы на посту главы Электростали Волкова доложила Воробьеву об итогах работы на посту главы Электростали 0 0 0 Фото: Сергей Хакимов Подмосковье

Благоустройство

Здравоохранение

Школы

ЖКХ

Андрей Воробьев

Рабочие места

Электросталь

Экономика

Образование

Руководившая городским округом Электросталь с 2020 года Инна Волкова объявила о решении покинуть пост главы в связи с победой на муниципальных выборах и переходом в Совет депутатов. На встрече с губернатором Андреем Воробьевым она рассказала об итогах своей работы и ключевых достижениях за минувшие пять лет.

Итоги работы Глава региона отметил, что Инна Волкова продолжит трудиться на благо округа. «Вы почти пять лет возглавляли Электросталь, и всегда было очевидно, что вы — настоящий руководитель. Мы делаем ставку на людей, которые живут в своем городе, знают его, потому что, управляя территорией, нужно чувствовать ее пульс, настроения жителей», — подчеркнул Андрей Воробьев. По его словам, в округе особое внимание уделяют участникам специальной военной операции и их родным, а также работе общественных организаций. Волкова выразила благодарность губернатору за оказанное ей доверие.

Фото: Сергей Хакимов 1/3 Фото: Сергей Хакимов 2/3 Фото: Сергей Хакимов 3/3

«Я коренной местный житель, родилась в Электростали, здесь живут мои родители, дети, внуки. Это дорогого стоит — работать в вашей команде», — призналась она.

На встрече также присутствовал Филипп Ефанов, которого назначили временно исполняющим обязанности главы округа. Позже он пройдет конкурс на должность руководителя муниципалитета. Участники встречи обсудили итоги пятилетней работы Инны Волковой, а также дальнейший план развития Электростали. «Все президентские проекты мы стараемся реализовывать в каждом городе Подмосковья, и в Электростали в частности. Важно, чтобы жители чувствовали перемены. Это касается и переселения из аварийного жилья, и модернизации здравоохранения, благоустройства, капитального ремонта школ по президентской программе», — обратил внимание Андрей Воробьев. Новые котельные и модернизация теплосетей Сейчас особое внимание в регионе уделяют подготовке в осенне-зимнему периоду. «Прошлой осенью в округе проходил активный этап модернизации системы ЖКХ. В этом году обновили сети в ряде сельских территорий, введут четыре новые БМК», — напомнил глава региона. В текущем году специалисты реконструировали сети тепло- и водоснабжения в селе Иванисово, поселках Елизаветино и Фрязево. Кроме того, к сдаче готовятся четыре котельные.

1/4 2/4 3/4 4/4

В 2025–2027 годах планируется провести капитальный ремонт четырех участков сетей на востоке округа (6,8 километра) и в поселке Новые Дома (6,6 километра), заменить резервно-топливное хозяйство на котельной «Восточная» и ввести в эксплуатацию две блочно-модульные котельные на улице Золотухи в Электростали и в поселке Всеволодово.

«Котельная „Восточная“ была передана в муниципальную собственность, там мы поставили четыре новых котла, заменили химводоподготовку, отремонтировали сети крупного диаметра. Все системы округа к осенне-зимнему периоду готовы», — пояснила Инна Волкова. Водоснабжение и очистные сооружения: планы до 2026 года Работы проводят и по улучшению систем водоснабжения и водоотведения в округе. Так, на водозаборных узлах в селах Иванисово и Елизаветино за минувшие пять лет установили новые станции очистки. Специалисты готовятся к началу реконструкции очистных сооружений в деревне Всеволодово и поселке Фрязево. До конца 2026 года планируется построить водозаборный узел в деревне Есино, где уже провели проектно-изыскательские работы. Развитие образования: новые школы и поддержка педагогов В округе действуют 16 образовательных учреждений, восемь из которых входят в сотню лучших школ Московской области. «Также оказываются меры поддержки учителям, которые трудоустраиваются к нам, выделяются гранты по 300 тысяч рублей. В прошлом году к нам приехали пять педагогов из Курской, Белгородской областей, Башкортостана», — рассказала Инна Волкова.

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

С 2021 года в Электростали работает Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», созданный на базе Степановской школы имени Б. А. Воробьева. В прошлом году в округе на базе гимназии № 9 открыли центр «Беспилотные авиационные системы».

Кроме того, за минувшие пять лет в муниципалитете возвели новую школу для 825 учеников, пристройку к школе № 22, а также отремонтировали учебные заведения № 1, № 13. В 2027 году обновление ждет школу № 15. Ремонт медицинских учреждений Отдельно на встрече обсудили развитие системы здравоохранения в Электростали. В 2024–2025 годы ремонт провели в детской поликлинике № 21, а также в поликлиниках на улицах Пушкина и Журавлева. До конца года планируется обновить перинатальный центр Электростальской больницы, расположенный на улице Пушкина, и детскую поликлинику на проспекте Ленина. В следующем году модернизация ожидает и корпус, где появится хирургическое отделение с новым аппаратом для проведения магнитно-резонансной томографии.

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

Более того, в отделениях оказания психиатрической помощи, общей врачебной практики и Всеволодовской амбулатории до конца текущего года отремонтируют кровлю.

Культура и спорт Вопросы культуры занимают особое место в работе властей муниципалитета. В 2025 году в Электростали начал работать музей-мастерская заслуженного художника России Олега Коняшина. Также на базе Детской художественной школы имени Н. Н. Лаврентьевой открыли Школу креативных индустрий, где проводят занятия по современной электронной музыке, фотографии, дизайну и другим направлениям.

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

В рамках национального проекта «Культура», который позже получил название «Семья», в 2023 году обновили библиотеку семейного чтения «Очаг», а в текущем — Центральную городскую библиотеку имени К. Г. Паустовского.

В следующем году после капитального ремонта откроют культурный центр «Октябрь» и детскую музыкальную школу на улице Николаева. Физическое развитие жителей Электростали играет не менее важную роль, чем духовное, поэтому в округе активно развивают спортивную инфраструктуру.

1/2 2/2

В поселке Елизаветино в прошлом году обустроили новую многофункциональную площадку. В 2025 году на стадионе футбольной школы «Восток» заменили покрытие, а в октябре планируется полностью завершить работы по модернизации спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь», которая находится на Пионерской улице.

Благоустройство общественных пространств В округе активно преображают общественные пространства. За прошедшие пять лет новый облик получили площадь Металлургов, парк «Восточный», первая очередь лесопарка «Авангард» и Вознесенская аллея. В этом году специалисты восстановили исторический фонтан «Рыбки». Кроме того, к финалу подходят работы на центральной площади возле ледового дворца спорта «Кристалл», а также в скверах «Защитникам неба» и «На семи ветрах». В ноябре откроют новый сквер «Затишье».

1/4 2/4 3/4 4/4

С 2026 по 2029 год планируется провести благоустройство площади около культурного центра «Октябрь», пешеходной зоны на Советской улице, лесопарка «Юбилейный», второй очереди лесопарка «Авангард», а также сквера «Машиностроителей», расположенного неподалеку от мемориального комплекса «Катюша», который также реконструируют.

Инвестиции в экономику и новые рабочие места О динамичном развитии Электростали свидетельствуют 13 действующих инвестиционных проектов с общим объемом вложений 1,75 миллиарда рублей. Они позволят создать в округе дополнительные 550 рабочих мест. Так, в муниципалитете появится производство матричных комплектов для алюминиевых профилей, автомобильной спецтехники, и металлических конструкций для сферы атомной энергетики.