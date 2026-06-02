Андрей Воробьев: детская смертность снизилась в Подмосковье на 8% за год

Московская область продолжает расти, одновременно развивая социальную инфраструктуру и расширяя меры поддержки семей. О демографических изменениях в регионе, строительстве новых медицинских объектов и развитии системы здравоохранения рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям.

По словам главы региона, Подмосковье остается одним из самых быстрорастущих субъектов страны. Сегодня в области проживает уже более девяти миллионов человек.

«Многодетных семей у нас пять лет назад было 90 тысяч, сейчас — 120. Мы предусмотрели допвыплату — 300 тысяч рублей. Все льготы, которые полагаются и старшему поколению, и многодетным, и другим категориям, у нас предоставляются в проактивном виде», — отметил Андрей Воробьев.

Развитие социальной инфраструктуры

За минувшие пять лет значительные ресурсы направили на выполнение наказов жителей и развитие социальной инфраструктуры. В муниципалитетах строили и модернизировали детские сады, школы, поликлиники, амбулатории и другие важные объекты.

Одним из наиболее значимых проектов губернатор назвал Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, созданный в рамках президентской программы развития здравоохранения. Глава региона выразил благодарность коллективу учреждения и подчеркнул его роль в повышении качества медицинской помощи.

По словам губернатора, результаты работы центра уже заметны.

«Сегодня каждый день делается 90 с лишним операций в госпитале. КДЦ работает так же сверх показателей. За год работы у нас есть такой показатель — детская смертность в стационарах. Она упала на 20%. В целом снизилась на 8%. Это значит, что качественная, современная, профессиональная, высокотехнологичная помощь, когда она сопровождается врачами, дает результат», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Дальнейшие планы

Развитие медицинской инфраструктуры в Подмосковье продолжается. Сейчас строят новый крупный медицинский комплекс, который разместят в районе пересечения трассы М-12 и Южно-Лыткаринского шоссе.

Центр будет обслуживать жителей восточной части региона, включая Ленинский городской округ и Люберцы. Открытие объекта запланировано на первую половину 2028 года.

Кроме того, власти региона уже формируют планы по созданию еще одного масштабного медицинского комплекса на севере Московской области. Его строительство предполагается завершить в Мытищах в период с 2029 по 2030 год.

Параллельно продолжится модернизация действующих поликлиник и стационаров, строительство новых медицинских учреждений и их оснащение современным оборудованием.

Поддержка специалистов

При этом губернатор подчеркнул, что главным ресурсом системы здравоохранения и социальной сферы остаются люди.

«Школу, поликлинику или госпиталь построили, там есть оборудование, но самое ценное — это наши специалисты. Врачи, средний медперсонал, учителя, педагоги, воспитатели», — напомнил глава региона.

Он поблагодарил муниципальные команды, депутатов и руководителей территорий за внимание к работникам, реализацию дополнительных мер поддержки и создание условий, которые помогают сохранять высокий уровень социальных услуг для жителей.