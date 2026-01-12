Сегодня 16:42 Модернизация автобусов и новые маршруты. Воробьев рассказал о развитии системы общественного транспорта Подмосковья Андрей Воробьев: свыше 280 автобусов обновили в Подмосковье в 2025 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Общественный транспорт Подмосковья каждый день перевозит до трех миллионов человек. В связи с появлением новых микрорайонов и увеличением числа пассажиров развитие отрасли будет активно продолжаться, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Сотрудничество с Москвой Сейчас почти восемь тысяч автобусов обслуживают свыше 1,8 тысячи маршрутов. В общей сложности в регионе работают 116 перевозчиков, причем около 80% зон охватывает компания «Мострансавто». «Мы видим позитивную динамику в работе общественного транспорта», — отметил Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами округов. Значительные результаты принесет сотрудничество с Москвой.

Только в прошлом году столице передали 25 маршрутов из Химок, Долгопрудного, Красногорска и Одинцова, что дало возможность высвободить свыше 100 автобусов. Их перенесли на наиболее востребованные направления — к железнодорожным станциям и остановкам Московских центральных диаметров на северо-западе и западе области.

«Нам нужно и дальше усиливаться в этой части. Подмосковье растет, микрорайоны новые появляются, в малых населенных пунктах большое количество людей живет. Мы видим, что сегодня многие оставили личный транспорт, пересели на общественный — это удобнее, экономнее», — пояснил глава региона. В 2026 году Москве планируют передать 54 маршрута, расположенных на западе, северо-западе, юго-западе, севере и северо-востоке. В результате этой работы на загруженные участки перенаправят более 440 автобусов.

В течение четырех лет передать планируют 1590 транспортных средств.

Обновление автобусов Значительный объем работ запланирован в сфере модернизации машин. Сейчас в процессе обновления участвует 5% подвижного состава. В минувшем году «Мострансавто» обновило 284 автобуса в Ленинском и Богородском округах, Балашихе, Домодедове, Одинцове, Щелкове и других муниципалитетах. В текущем году этот процесс коснется еще 250 транспортных средств. Власти учитывают пожелания жителей при запуске движения. Так, по просьбам пассажиров уже изменили схемы на 130 маршрутах. На 127 запустили свыше 270 дополнительных автобусов, еще на 246 скорректировали расписание, а на 38 повысили класс транспортных средств. Льготы для водителей Не менее важной остается работы по привлечению кадров.

«В прошлом году „Мострансавто“ увеличило количество водителей (+235), с помощью проактивного технического обслуживания сходы автобусов с линий удалось снизить на 15%, а количество автобусов в ремонте — на 41%. Процент выполнение рейсов вырос на 2,4%», — отмеитил генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров.

Водителям при трудоустройстве в компанию выплачивают 50 тысяч рублей. Кроме того, им положено бесплатное общежитие или частичная компенсация стоимости аренды и проезда. Их детям предлагают путевки в летние лагеря. Сотрудники, которые в рамках программы «Приведи друга» привлекли коллег, также получают выплаты.