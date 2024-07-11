Сегодня 12:58 Скорая помощь — под рукой. Как спасает жизни мобильное приложение «112 МО» в Подмосковье Свыше 13 тысяч человек воспользовалась вызовом врача на дом через «112 МО» 1 5 0 Подмосковье

Скорая помощь

Андрей Воробьев

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Мобильное приложение «112 МО» — быстрый способ связи с оперативными службами в Подмосковье. Скорая помощь, газ в быту или полиция — вопросы решаются несколькими нажатиями кнопок телефона. Автоматически создается карточка происшествия, и запись видеовызова сохраняется.

Используя мобильное приложение, жители Московской области могут вызвать врача на дом и при помощи интерактивной карты отследить движение скорой. Для этого нужно ввести лишь номер телефона, с которого был вызов. Пациент увидит маршрут и время прибытия бригады. Сервис регулярно обновляют, добавляя полезные функции. Уже свыше 13 тысяч человек воспользовалась вызовом врача на дом через приложение «112 МО». В случаях, когда необходим сурдопереводчик, связаться с ним тоже можно онлайн — для этого сделали видеочат. Приложение работает полностью на российском программном обеспечении.

В одном месте доступны разные форматы связи: звонки, сообщения, видеовызовы, кнопки быстрой отправки СМС.

Новации в службе скорой помощи

С момента запуска приложения семь лет назад жители отправили онлайн уже около 1,1 миллиона запросов на отслеживание машины скорой помощи. Это направление модернизируют чаще всего, ведь оно наиболее востребованное. Например, по решению губернатора Андрея Воробьева все бригады скорой помощи оснастили электронными планшетами со стилусом — так называют ручку со специальным силиконовым наконечником для касания сенсорной поверхности монитора. Каждое устройство подключено к ЕМИАС — единой медицинской информационной и аналитической системе. Благодаря этому врачи могут дистанционно получать сведения из электронных карт.

Например, пока медик находится в пути до места вызова, он может увидеть все данные об аллергиях, хронических и других болезнях. Если потребуется госпитализация, то вся информация, внесенная врачом онлайн, быстро станет доступна сотрудникам в приемном покое.

Кардиопульт — дистанционный помощник Помимо прочего, выездные бригады скорой помощи в Подмосковье используют кардиопульт — уникальное устройство дистанционной расшифровки электрокардиограмм. Благодаря этой новации стало быстрее выявлять случаи острой сердечной и сосудистой патологии, которые требуют экстренной госпитализации пациента. Не менее чем на 50% выросло качество диагностики острой коронарной патологии. Система ГЛОНАСС в машинах скорой помощи В автопарке службы скорой помощи Подмосковья — 816 машин. Все оснащены системой ГЛОНАСС.

Автомобили обновляют регулярно, приобретая современные взамен устаревших. Два года назад закупили 123 машины, год назад — 118, а с начала 2024-го — еще 77. Для подстанций скорой помощи поэтапно приобретают аппараты непрямого массажа сердца. Они поддерживают кровообращение у пациентов с внезапной остановкой сердца. Круглосуточно на линии в Подмосковье выводят более 600 бригад скорой медицинской помощи. Количество жалоб снизилось по этому направлению втрое за полгода. Все диспетчерские пункты перевели на централизованный прием входящих звонков, и среднее время ответа сократилось с 70 до 30 секунд. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».