Порядка 3,5 тысячи детей участников СВО отдохнут в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске этим летом. Они проводят там время бесплатно уже третий год подряд. В этот раз для них организовали шесть тематических смен, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Ребята здесь общаются, активничают, занимаются спортом, кто-то играет в волейбол, кто-то в боулинг, и многие говорят, что хотят приехать еще раз, что очень приятно», — сказал глава региона. В этом году для ребят проведут шесть смен, каждая по 14 дней. Они будут посвящены театральной, патриотической, краеведческой, спортивной, космической и творческой тематикам. Для детей проведут экскурсии, организуют кружки, игры, спортивные занятия и многое другое.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Сейчас в «Литвиново» проходит спортивная смена. Ребята сдают нормы ГТО, общаются с чемпионами, посещают мастер-классы и занятия по танцам. С ними встретился губернатор Андрей Воробьев. Он ответил на вопросы детей о своей работе и увлечениях. «Работа приносит удовольствие, когда тебе нравится то, что ты делаешь. А если не нравится, то у тебя не получится ни мост построить, ни школу отремонтировать», — сказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Этим летом в «Литвиново» впервые организовали большой палаточный лагерь при поддержке МЧС. Спасатели учили ребят оказывать первую помощь и рассказывали о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. «Наша основная цель, чтобы дети смогли отдохнуть, набраться положительных эмоций и пойти в новый учебный год», — рассказал директор «Литвиново» Дмитрий Еремейцев. С декабря в лагере запустили новое направление — реабилитация вдов и вдовцов участников СВО и их детей. За это время ее прошли 113 женщин и 163 ребенка.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Всего в Подмосковье 123 детских лагеря. За лето их посетят около 100 тысяч ребят. Некоторые из них отдохнут бесплатно или получат денежную компенсацию за купленные путевки. Еще 4,5 тысячи детей отправятся в лагеря Краснодарского края за счет региона. «Мы стараемся все делать на уровне — сам отдых, питание, все, что связано с безопасностью, чтобы родители не беспокоились», — добавил Воробьев.