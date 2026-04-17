Минус 40 минут в пути: в Подмосковье построят 26 новых мостов В Подмосковье за год обновят более 30 объектов дорожной инфраструктуры

В Московской области набирает обороты масштабная кампания по модернизации дорожной сети. В рамках реализации «Народной программы» партии «Единая Россия» в текущем году запланированы работы на 31 объекте: под обновление попадут 26 мостов, четыре путепровода и один наплавной мост. Особое внимание уделено транспортным артериям в Серпухове и Дмитрове, которые должны избавить жителей от многочасовых пробок.

Стратегические артерии Серпухова Одной из ключевых точек приложения сил дорожников стал городской округ Серпухов. Здесь капитальная реконструкция затронула два мостовых перехода — в деревнях Бутурлино и Лукино. Для муниципалитета эти объекты имеют критическое значение: они не просто связывают сельские поселения, но и обеспечивают прямой выход на ключевые федеральные трассы. «Эта артерия дает выезд на старую и новую Симферопольку. Отсюда можно как до Чехова доехать, так и по прямой дороге — на Москву. Поэтому это очень важная артерия нашего городского округа Серпухов», — объяснил председатель Общественной палаты Серпухова Павел Михайлюк.

В деревне Бутурлино работы уже вошли в активную фазу. Чтобы не парализовать движение на время стройки, была организована временная схема проезда. Как сообщил начальник управления дорожного хозяйства муниципалитета Арби Чекиев, на участке предусмотрели все меры безопасности. «Запущена объездная дорога, предусмотренная на период работ. На ней обустроено ограждение, также планируется освещение с тротуарами», — пояснил Чекиев. Открыть мост в Бутурлине строители планируют до конца второго квартала 2026 года, работы идут с опережением графика.

Параллельно в деревне Лукино ведется ремонт путепровода через железную дорогу. Он также идет с опережением сроков. Предварительно, запуск движения по нему планируется на конец сентября 2026 года. «В данный момент упор делаем на сборку пролетного строения, потому что это самая трудоемкая часть. И чем раньше мы ее сделаем, тем проще будет потом сооружать подходы. На объекте находится порядка 40 человек. Это в том числе и инженерно-технический состав», — рассказал начальник участка ООО «Мостэнергострой» Владислав Пухальский. Дмитровский прорыв: Рогачевский мост Настоящим флагманом дорожного строительства в регионе стал Рогачевский мост в Дмитрове. Современное четырехполосное сооружение через канал имени Москвы возводят на месте устаревшего моста 1936 года постройки. Работы выполнены уже наполовину. «Новый Рогачевский мост — это один из самых многочисленных наказов наших жителей, ведь это главный путепровод Дмитровского округа», — отметил депутат Московской областной думы от фракции «Единая Россия» Александр Орлов. Стройка не останавливается ни на день. На объекте ведется изготовление опор, армирование и бетонирование. «Ведется укрупнительная сборка на стапелях. На данный момент смонтировано порядка 560 тонн металлоконструкций», — добавил начальник строительного участка Даниил Красильников.

Экономия времени и комфорт для жителей После открытия переправы порядка 80 тысяч местных автомобилистов смогут экономить в пути до 40 минут. Ожидается, что время поездки до города сократится в несколько раз. «Благодаря открытию моста время в пути до города составит около 10 минут вместо нынешних 40. Самое важное, что это будет мост без переезда, который сейчас собирает огромные пробки», — поделился ожиданиями местный житель Сергей Дрява. Помимо водителей, позитивные изменения почувствуют и пешеходы. Проект предусматривает создание доступной среды, включая лифты и удобные спуски. «Это основной путепровод нашего города и для автомобилистов, и для пешеходов. Мы очень рады, что его реконструируют, сделают пешеходные дорожки, лестничные сходы и лифты. Это очень полезно и для мамочек, и для пожилых людей», — отметила местная жительница Кристина Назарова.

Масштаб в цифрах Реализация партийного проекта «Безопасные дороги» в Московской области демонстрирует беспрецедентные объемы. В прошлом году по народной программе в Подмосковье ввели в эксплуатацию около 30 новых дорог. Это более 100 километров трасс федерального и регионального значения.

Качество и безопасность дорог для московского региона — одна из самых важных амбициозных задач. Поэтому партия «Единой России» реализует в рамках народной программы «Безопасные дороги». Только представьте, 150 тысяч километров дорог удалось отремонтировать за прошлый год. Александр Коган депутат Госдумы, фракция «Единая Россия»

Планы на текущий год еще более амбициозны: помимо 26 мостов, в Подмосковье планируется охватить работами полторы тысячи объектов, 600 километров региональных трасс и более 700 местных.