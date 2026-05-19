Минсоцразвития: соцсистема Подмосковья выстроена на основе народной программы «Единой России»

В Московской области увеличилась выживаемость пациентов, выросла укомплектованность учреждений здравоохранения медперсоналом, а меры социальной поддержки получает каждый третий житель региона. Такие данные озвучили на экспертном круглом столе, где представители «Единой России» и регионального правительства представили итоги работы за пять лет.

Министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что в народной программе партии сформулирован системный подход к решению проблем, и благодаря постоянной поддержке депутатов «Единой России» в Мособлдуме он успешно реализуется. «Вся система выстраивается так, чтобы поддержка здоровья взрослых и детей обеспечивалась на каждом этапе жизни. Важно не просто количество построенных объектов, но и качество оказываемой помощи. Сейчас у наших жителей есть возможность получать помощь рядом с домом. Сроки ожидания терапевта сократились до двух-трех дней, к узким специалистам — до восьми дней. Доступность оборудования — КТ, МРТ и УЗИ — составляет один-два дня», — сообщил Забелин. По его словам, профосмотр и диспансеризацию в минувшем году прошли более 4,5 миллиона человек — свыше 70% взрослого населения региона. Проведено порядка шести миллионов телемедицинских консультаций.

Он отметил, что в Московской области с 2021 года почти вдвое выросла средняя заработная плата медработников. Привлекать специалистов помогают и различные меры поддержки, в том числе предоставление земельных участков, компенсация аренды жилья, серьезные подъемные выплаты, а также программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». «Благодаря этому Подмосковье становится все более привлекательным регионом для медиков, в том числе для молодых специалистов и выпускников целевого обучения», — добавил Максим Забелин. Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, в свою очередь, сообщил, что в Подмосковье почти 40% жителей региона относятся к льготным категориям, и большинство мер социальной помощи в регионе приняты по инициативе депутатов «Единой России» и при их поддержке на всех этапах, включая принятие бюджета.

По словам министра, бесплатным проездом сейчас пользуются почти 2,5 миллиона человек, компенсацию расходов на ЖКУ получают около 1,8 миллиона жителей. «Самой значимой мерой остается единое пособие на детей, которое назначается еще при беременности: его выплачивают на 380 тысяч детей», — сообщил министр. Кроме этого, запускаются и новые меры поддержки: бесплатная подготовка к ЭКО, служба подготовки семей к рождению ребенка, а также выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье. «Продолжается и совершенствование уже действующих мер, включая выплаты на школьную форму для детей из многодетных семей и детей с инвалидностью, которые были существенно доработаны», — резюмировал Андрей Кирюхин.

Сегодня «Единая Россия» в Московской области формирует новую народную программу — с задачами на предстоящие пять лет. Уже более 33 тысяч жителей региона направили в нее свои предложения. Внести свою инициативу можно в электронном виде: на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии в любом муниципалитете региона, а также по телефону горячей линии 8-800-200-89-50.