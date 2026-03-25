Минсельхоз Подмосковья напомнил аграриям об изменениях налогового законодательства

Ставка НДС выросла на 2% в России в этом году. Вместе с тем, изменились условия его уплаты и освобождения. В Минсельхозпроде Подмосковья напомнили, что ставка единого сельскохозяйственного налога в регионе останется на уровне 0%.

Нулевая ставка останется для налогоплательщиков, у которых не менее 70% выручки формируется за счет производства и переработки собственной сельхозпродукции. Льгота будет действовать до конца года. Она дает возможность снизить налоговую нагрузку на аграриев.

Сейчас базовая ставка ЕСХН в странге составляет 6% от разницы между доходами и расходами.

Лимин годового дохода для применения упрощенной системы налогообложения составляет 450 миллионов рублей, а с учетом ежегодной индексации увеличивается до 490,5 миллиона. При этом постепенно сокращается возможность работать без НДС: в этом году — при доходе до 20 миллионов рублей, в следующем — до 15 миллионов, а в 2028-м — до 10 миллионов.

«Сохраняются специальные ставки НДС в размере 5% и 7%. Для агросектора предусмотрены отдельные условия: пониженные ставки по УСН применяются для предприятий с основным видом деятельности в сфере сельского хозяйства, включая растениеводство и животноводство. Сохраняется и режим налога на профессиональный доход: он продлен до конца 2028 года и остается востребованным благодаря ставкам 4% при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими, а также отсутствию обязательных страховых взносов», — добавили в министерстве.

Также бизнес получил упрощенные условия применения льгот и перехода между налоговыми режимами. Для предприятий обрабатывающей промышленности отметили требование подтверждать долю доходов от основного вида деятельности, а учет доходов разрешен по нескольким направлениям.

«Предприниматели, утратившие право на патентную систему налогообложения, смогут воспользоваться вычетами по НДС, включая ранее понесенные расходы на товары и услуги. Кроме того, расширены возможности перехода на УСН: при доходе свыше 20 миллионов рублей за 2025 год можно перейти на этот режим с 1 января 2026 года, уведомив налоговые органы до 25 апреля, и выбрать объект налогообложения», — добавили ведомстве.

Изменения помогут создать более гибку налоговую систему.