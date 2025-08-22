Мининформации Подмосковья рассказало о работе студотрядов на железной дороге

Студенты из подмосковных отрядов этим летом работают проводниками и инструкторами на железной дороге в рамках трудового семестра 2025 года. Перед тем как приступить к работе проводника, ребята проходят бесплатное обучение в онлайн-формате. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики региона.

«В этом году к работе по профессии „Проводник пассажирского вагона“ приступили более 150 бойцов студенческих отрядов проводников. Все они прошли специализированное обучение и получили необходимые документы, чтобы качественно выполнять свою работу. Наши ребята трудятся на различных направлениях: от подготовки вагонов к рейсу и обеспечения комфортных условий для пассажиров до контроля за безопасностью и соблюдением всех стандартов обслуживания», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Онлайн-обучение длится полтора месяца и заканчивается экзаменами, подтверждающими квалификацию. Обязательная часть подготовки — экскурсия в пассажирское вагонное депо «Москва» Северо-Западного филиала Федеральной пассажирской компании.

«Для многих ребят — это первый самостоятельный шаг во взрослую жизнь. Они не только осваивают сложную и социально значимую профессию, но и учатся общаться с людьми, решать нестандартные задачи и нести ответственность», — подчеркнул руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Работа студентов разделена на два направления: инструкторы и проводники. Инструкторы помогают с трудоустройством, оформлением документов, составляют графики, проводят инструктажи, контролируют оплату и качество работы. Проводники готовят вагоны к рейсу, убирают и проверяют имущество, контролируют посадку и высадку пассажиров, проверяют билеты и документы, а также отвечают за комфорт и безопасность в пути.

«После длительной работы проводником я решил стать инструктором, чтобы передавать свой опыт и знания новым поколениям студентов. Моя задача — помогать ребятам адаптироваться к работе, решать возникающие вопросы и обеспечивать им комфортные условия труда», — добавил руководитель студенческих отрядов проводников Московской области Ярослав Королев.

К работе проводником допускают с 18 лет. Средний заработок составляет 60–70 тысяч рублей в месяц, дополнительно предусмотрены премии. После 450 часов работы студенты могут перейти на постоянное трудоустройство.